Sin insumos, el Hospital Central es "un cascarón", protestan residentes

Después de batallar constantemente con una serie de problemáticas que tienen que ver con la dinámica laboral al interior del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, es que los médicos residentes de ese nosocomio, estallaron y protestaron este martes 17 de septiembre, denunciando que no cuentan con insumos suficientes para desarrollar su carga de trabajo.

En las áreas de trabajo colocaron algunos letreros en donde señalan su profunda preocupación e inconformidad respecto a la falta de recursos y materiales necesarios para la adecuada atención de los pacientes. Esta situación ha afectado significativamente la capacidad para ofrecer un servicio de calidad, así como el cumplir con los estándares de calidad requeridos y mencionados para su mandato y dirección de las instancias de salud.

En los últimos meses, han enfrentado escasez de insumos básicos, para cirugías, material para patología, medicamentos, así como reactivos de laboratorio, por mencionar solo algunos faltantes, lo que ha llevado a demoras en el diagnóstico y tratamiento de múltiples enfermedades, aumento en el riesgo de complicaciones derivadas por la falta de materiales, así como complicaciones económicas para los familiares que no pueden cubrir gastos derivados de la estancia de sus enfermos. La falta de estos elementos críticos no solo afecta la eficiencia operativa, sino que también pone en riesgo el bienestar y la seguridad de los pacientes que acuden a solicitar atención médica gratuita en esa Unidad.

“Así mismo esta falta de recursos, merma la formación de los residentes del Hospital Central, los cuales tenemos que trabajar en un Hospital con sobrecupo de pacientes, pero sin recurso para su diagnóstico, tratamiento ni seguimiento, teniendo que desembolsar dinero propio para poder ayudar a los pacientes y poder aprender de los mismos, siendo esto en algunos casos una situación que puede acarrear con problemas legales para nosotros. A pesar de ser un Hospital que forma Médicos Especialistas, el cual ya está ofertando plazas para el próximo ciclo de residencias, no cumple con los requisitos para continuar recibiendo ni formando residentes, ya que no cuenta con los recursos básicos para el estudio y la práctica de las diferentes habilidades necesarias para nuestra formación”.

Lo anterior, se lee en un documento que fue dirigido al coordinador federal del IMSS Bienestar, Daniel Acosta Díaz De León, a la Secretaría de Salud del Estado, Leticia Mariana Gómez Ordaz, a la directora general de los Servicios Estatales de Salud, SES, Elizabet Dávila Chávez, al director del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, Javier, Alfonso Pinedo Onofre, a la directora médica del Hospital Central, Mariana Salazar del Villar.

En ese documento también se dirigen hacia Juan Manuel López Quijano, subdirector de Educación e Investigación del Hospital Central, a Ismael Francisco Herrera Benavente, director de la Facultad de Medicina, a Alejandro Javier Zermeño Guerra, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP.

En el escrito se pide “solicitamos con urgencia la asignación y provisión de los recursos y materiales necesarios para resolver esta situación. Así mismo por este medio hacemos de su conocimiento que entraremos en Asamblea Permanente en el Auditorio Ramírez Aznar del Hospital Central el día 17 de septiembre de 2024 a partir de las 08:00 horas, esto hasta obtener una mesa de diálogo y una respuesta resolutiva”, según signan el documento el presidente de la Asociación de Residentes del Hospital Central, Oscar Aguillón Pérez, el vicepresidente Antonio de Jesús Rodríguez Castillo, el secretario, Luis Eduardo Guzmán, la vocal 1, Adriana Montserrat Elías Escalante, la vocal 2, Estrella Yvett Arriaga Magdaleno.

También se lee en otros escritos pegados en las paredes “paciente, no tengo como ayudarte, por muchas razones: en el Hospital no hay reactivos para hacerte tus estudios de laboratorio, no cuento con los medicamentos necesarios para mantenerte a salvo, tampoco hay lo necesario para intubarte si lo requieres, ni tengo jabón para lavarme las manos, tu cirugía se ha retrasado porque no hay material, no porque no queramos; tu resultado de patología se ha tardado porque no hay con que trabajar la biopsia que te hicieron”.

Aseveran que Dermatología y Cardiología ya no existen en el hospital, porque ya no hay lo necesario para trabajar “Oftalmología casi va a desaparecer porque tampoco hay lo suficiente, Patología igual. Muchas veces lo he tenido que comprar yo, para poder ayudarte, muchas otras lo has comprado tú. No queremos seguir con este cascarón de hospital, mereces una atención digna y voy a luchar por ella, porque tú lo vales”.