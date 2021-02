Sin incidentes en SLP luego de cortes de energía anunciados por Cenace

No se registraron incidentes en el estado a consecuencia de los cortes de energía anunciados por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

Luego de que este martes se anunciaron cortes de carga en 12 estados del país, incluido San Luis Potosí, autoridades de la capital y del estado informaron que no se registraron incidentes por esta causa.

En el caso de la capital potosina, el director de Protección Civil, Adrián Ávalos, señaló que en dicha dependencia no se recibieron reportes de manera oficial, aunque mencionó que por redes sociales tuvo conocimiento de algunos cortes súbitos pero con duración de alrededor de 5 minutos, por lo que dijo desconocer si fueron a consecuencia del corte anunciado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Mientras que el director de Servicios Municipales, José Luis Zamora Valero, señaló que se dispusieron cuadrillas para atender posibles reportes, sin embargo no hubo incidencias en el alumbrado público; también indicó que a la dependencia se realizaron varias llamadas de ciudadanos que preguntaban qué iba a suceder, sin embargo al no tener un comunicado oficial por parte de la paraestatal no se les pudo brindar información.

Por separado, el director de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Ignacio Benavente Duque, manifestó que fueron alrededor de 6 municipios los afectados por suspensión de energía eléctrica en la Huasteca potosina,ben donde la suspensión del servicio fue de entre 30 y 40 minutos.

Señaló que no se tiene reporte de afectaciones a consecuencia de la suspensión del servicio y mencionó que en el caso de la capital potosina y Soledad, sólo hubo cortes por zonas de acuerdo a las conexiones de los circuitos que tiene la CFE.

Finalmente, dijo desconocer si habrá más cortes de energía en el estado.