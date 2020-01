Sin descuento, llaman a pagar control vehicular

Durante este primer trimestre del año la Secretaría de Finanzas proyecta recaudar alrededor de 400 millones de pesos por concepto de control vehicular, aunque no tiene contemplado aplicar descuentos, indicó su titular, Daniel Pedroza Gaitán.

El funcionario explicó que durante el primer trimestre del año generalmente se logra recaudar el 50% de los ingresos correspondientes al pago de control vehicular, lo que significaría un monto de alrededor de 400 millones de pesos.

También señaló que a diferencia de 2019, este año no hay canje de tarjetas de circulación, por lo que adelantó que la recaudación será menor a la del año pasado, “el ingreso varía porque el año pasado tuvimos canje de tarjeta de circulación, eso hace que más gente se acerque a regularizar sus adeudos anteriores, esta vez es el pago ordinario”.

Mencionó también que hasta el momento no se tiene considerado aplicar descuentos a los contribuyentes, ya que se trata del periodo normal de pago “y confiamos en que en el plazo establecido en la ley la mayor parte de la gente cumpla sus obligaciones”.

Por ello hizo el llamado a la ciudadanía para que se acerque a realizar su pago de control vehicular desde este mes y evite las aglomeraciones en los últimos días de plazo para cumplir con este gravamen, “sabemos que enero no es un mes fácil en cuestión financiera, todos andamos muy gastados pero sí procurar no dejar pasar más tiempo, no generar recargos y multas”.