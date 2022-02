Sin cifras convincentes, el número de desaparecidos

San Luis Potosí capital, Soledad, Tamazunchale, Matlapa y Rioverde, son los municipios donde se registra el mayor número de menores adolescentes y jóvenes de entre 10 y 20 años de edad, desaparecidos o no localizados, de los cuales el 99 por ciento son por controversias familiares.

En la capital del estado, es la colonia Ciudad 2000, una de las más señaladas en la desaparición de este sector de la población, sin embargo el mayor número de jóvenes hombres y mujeres del grupo de edad mencionado que se reportan como desaparecidos, se registran ante la autoridad sin una colonia de desaparición de referencia.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, (RNPDNO), las edades del mayor número de jóvenes y adolescentes desaparecidos en la entidad potosina es entre los 13 y 18 años de edad.

El RNPDNO, ha documentado que del 1 de enero del año 2000 a febrero de 2022, en el estado potosino se reportó la desaparición o no localización de 54 personas de entre 10 y 20 años de edad, de las cuales 19 continúa sin saberse su paradero y 35 fueron localizadas con vida, al poco tiempo de su desaparición.

Los meses y años de mayor número de desapariciones de acuerdo con la fuente, han sido mayo y junio del 2020 y octubre del 2021, y de 19 que aún no se han localizado, nueve son reportes de la capital del estado, sin embargo, las cifras del RNPDNO difieren en mucho con las que muestra en su sitio oficial de búsqueda de personas, la Fiscalía General del Estado.

LA PARTE OFICIAL

En entrevista al respecto, el Fiscal General del Estado, José Luis Ruiz Contreras mencionó que un número importante de jóvenes y adolescentes desaparecidos o no localizados se debe principalmente a razones de convivencia familiar.

En estos casos, dijo, al ubicar al adolescente o joven se analiza la situación por la cual huyeron de sus casas y se determina la conveniencia o no de que se le regrese a su hogar o bien alguna institución se haga cargo de ellos.

El fiscal destacó que debe hacerse la distinción puntual entre personas desaparecidas y personas no localizadas, “las desaparecidas posiblemente son objeto de un delito, las no localizadas son una línea distinta de investigarse, tenemos también las personas localizadas con vida, fallecidas o en fosas u otros lugares, todas son cosas distintas”.

Por la distinción anterior, el Fiscal no mencionó las cifras con que cuenta la fiscalía de jóvenes y adolescentes desaparecidos o no localizados, de éstas últimas dijo que hay personas desaparecidas por problemas familiares, “la mayor parte de las alertas la persona sale de casa, no se localiza, ella decide retirarse, las desaparecidas –reiteró- son quienes posiblemente fueron víctimas de un delito o están relacionadas en algún hecho delictivo”.

En la página oficial de la Fiscalía General del Estado en el apartado de búsqueda de personas, la dependencia mantiene publicadas para su búsqueda, las fichas técnicas de 15 mujeres y un hombres de entre 10 y 20 años de edad tan sólo en lo que va del año, algo curioso es que la foto de una joven aparece en varias fichas técnicas con nombres distintos de hombre y de mujer, en uno y en distintos años.

En tanto, de 2021, la FGSLP tiene publicados los datos de 47 mujeres y 48 hombres de este grupo de edad, mientras que desde el 2020 mantiene el registro de búsqueda de 18 mujeres y 20 hombres.

VOZ Y DIGNIDAD AC

Por su parte, el colectivo Voz y Dignidad A.C. tiene un registro únicamente en el año 2021, de 407 menores desaparecidos o no localizados, de los cuales 159 son hombres y 248 son mujeres, coincide también en que el 99 por ciento de las “desapariciones” son por conflictos entre la familia.

Se comentó desde la Asociación Civil que regularmente la localización de los jóvenes se da en los dos primeros días de su huída de casa.

