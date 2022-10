Sin avisar cambian de fecha Torneo Profesional de Tenis C-150

Sin que la Asociación Potosina de Tenis (APT) avisará con antelación, no será esta semana cuando arranque el esperado Torneo C-150 que reparte premiación de 150 mil pesos en varonil y femenil, modalidades singles y dobles, con sede en La Loma Centro Deportivo.

De acuerdo a información oficial, los partidos se realizarían del 11 al 16 de octubre, tal cual se anunció en rueda de prensa; sin embargo, apenas hace unos días se dio a conocer que las fechas cambiaban del 31 de octubre al 5 de noviembre.

"Así lo solicitaron varios tenistas y se aprovechó para que sea un poco antes de la fecha de la Copa Mundial", expresó Olga Lidia Contreras, directora del torneo y tesorera de la Asociación Potosina de Tenis, al cuestionarla del motivo del cambio de fechas. Al insistirle del por qué no se avisó con tiempo, señaló "nos dijeron que avisarían los del club sede. Ya me coordinaré con ellos para que se mande en tiempo y forma". Lamentablemente no hubo ese dichoso aviso con antelación.

Será hasta fines de este mes que arranque el torneo C-150 con sede en La Loma CD. / Archivo El Sol de San Luis

En fin, lo cierto es que las inscripciones se mantienen abiertas en la FMT y APT para esta segunda fecha del Tour del Circuito de Desarrollo Profesional Mexicano de Tenis, que se está estrenando este año y que inició con la jornada inaugural en Guadalajara, Jalisco, con la participación de 42 tenistas y premiación de 200 mil pesos.

En la capital potosina se repartirán una bolsa de 150 mil pesos a repartir, de los cuales son 75 mil a la rama femenil, con 20 mil al campeón de singles y 6 mil 600 pesos a los campeones de dobles, mientras que por la damas, 38 mil pesos totales, 10 mil 130 pesos a la campeona de singles y 4 mil 500 a las monarcas de dobles.

Si no hay cambios de última hora, las gráficas serán de 32 tenistas en rama femenil y 64 en rama varonil, modalidad singles, 16 y 32 parejas en cada rama en dobles. Si hay muchos registros, habría un torneo de calificación previo.

EL DATO

150 mil pesos reparte el Torneo en ambas ramas, no equitativamente.