Sin arreglos oscuros ni farsas, contienda interna de MORENA: Ricardo Monreal

En una visita relámpago a San Luis Potosí, el senador con licencia Ricardo Monreal Ávila, que aspira a la candidatura de MORENA a la presidencia de la República, reunió a unas 800 personas en la explanada de la plaza del Carmen frente al Teatro de la Paz, ubicado en el centro histórico de la capital potosina.

Ricardo Solache | El Sol de San Luis

Estuvo acompañado del senador morenista Eli Cervantes y de los ex priistas Felipe Aurelio Torres, Jesús Martínez Lárraga, Miguel Martínez Castro y Maru Vilet, así como el ex diputado y ex perredista Felipe Abel Rodríguez; entre los asistentes estuvo el ex alcalde de Soledad Juan Gaytán; algunos grupos portaban pancartas de los municipios de Villa Hidalgo, Salinas, Villa de Ramos, Ahualulco y Mexquitic, así como de la huasteca.

Ricardo Monreal ofreció una conferencia de prensa en un céntrico café y de ahí se trasladó al evento, a donde arribó a las 17:00 horas y 28 minutos después dio por terminado su discurso; lo acompañó en el tapanco en todo momento su nieto. Dijo que por falta de recursos no pudo venir más gente de varios municipios interesada en acudir al evento. “Aquí no va a ganar el dinero sino las propuestas”.

Personal del Instituto Nacional Electoral (INE) hizo un levantamiento minucioso de todo lo que se utilizó en el evento: tapanco, sonido, banderas, cartulinas, sillas, batucada, etcétera y realizó encuestas entre los asistentes para verificar si se les habían ofrecido apoyos sociales a cambio de su asistencia.

En su discurso, Ricardo Monreal se refirió a la hermandad entre la población de San Luis y Zacatecas, estado que gobernó; destacó también que el problema grave de agua que tiene esta capital, debe ser afrontado con solidaridad y con el apoyo del gobierno federal, por lo que se ofreció para realizar las gestiones correspondientes.

Sobre la contienda interna de MORENA, señaló que no hay dados cargados, acuerdos oscuros o cartas marcadas y que tiene confianza en la palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador de que no meterá la mano para favorecer a nadie.

Dijo que en seis días que lleva recorriendo el país, ha visitado varias entidades y en todas “hemos llenado las plazas”.

Se despidió agradeciendo especialmente la presencia de los jóvenes.