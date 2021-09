Sin apoyo oficial, ladrilleras seguirán contaminando

La modernización de las ladrilleras que operan en la periferia de San Luis Potosí requiere del apoyo institucional a través del otorgamiento de créditos que permitan la adquisición de la más reciente tecnología, de lo contrario, el problema de la contaminación prevalecerá, dijo el diputado Cándido Ochoa Rojas.

El presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Congreso del Estado, diputado Cándido Ochoa Rojas afirmó que la manera en que se produce el ladrillo es rudimentaria porque se utilice el fuego con llantas, basura y demás materiales que son altamente contaminantes y dañan el medio ambiente.

Sin embargo, expuso, ninguno de los tres ámbitos de gobierno, el federal, estatal y municipal, han hecho algo al respecto y abandonaron al sector durante los últimos seis años, pues quienes se dedican a esta actividad no reciben ningún tipo de apoyo para modernizar sus equipos.

Ochoa Rojas manifestó que “mientras no se atienda el problema seguiremos viendo la misma forma de hacer ladrillos y de contaminar, porque simplemente los productores no tienen otra forma de trabajar, hay que orientarlos y conseguirles apoyos, tienen derecho pero nadie les hace caso”.

El legislador consideró que recurrentemente hay quejas por la alta contaminación que representan las ladrilleras, pero de ahí no pasa, “lo que se necesita es asesoría, capacitación, recursos, créditos, una serie de elementos que ya se utilizan en muchos lugares pero que a San Luis no han llegado”.

“Y no han llegado, no porque falte voluntad de los productores de ladrillo sino de la autoridad que les puede ayudar, porque de otra forma no se solucionará el problema y las consecuencias serán graves para el medio ambiente, como se ha venido señalando”, dijo el diputado Cándido Ochoa.