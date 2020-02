Sin afectaciones a la cadena de suministro en SLP por casos de coronavirus en China

Hasta el momento el tema del coronavirus en China no ha provocado afectaciones en la industria en el aspecto de la proveeduría; aunque no hay un estimado de cuánta materia prima o productos son traídos desde aquel país, por ahora no se ha detenido la importación de estos y las empresas siguen operando de manera regular.

Manifestó el Secretario General de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Emilio de Jesús Ramírez Guerrero, quien comentó que confían que esta pandemia pueda ser controlada en estos primeros meses del año, para que no trascienda y no impacte en nuestro país, pues de lo contrario, si llegara a México esta enfermedad no sólo traería consecuencias para la industria, sino también a nivel social y graves problemas salud pública que serían muy lamentables y costosos para la población.

Local Automedicación incrementa riesgos de influenza

“Yo espero que esta pandemia tan grave que está en países asiáticos, quede controlada precisamente en estos primeros meses del año y se aleje toda la posibilidad de contagio, porque de lo contrario las producciones se tendrían que detener y las personas tendrían que quedarse en cuarentena, eso resultaría en un grave daño que para el país”, expresó.

Por otro lado, recordó cuando en 2009 se suscitó una pandemia por el virus de la influenza, y hubo un paro en la industria porque las empresas dejaron de laborar para que sus trabajadores se resguardaran; en ese sentido dijo que la misma ley y las autoridades ya prevén qué hacer en este tipo de casos, y las empresas saben cómo actuar o qué normas seguir para a fin de evitar contagios.

“Esto ya lo vivimos en el 2009 cuando la influenza que incluso paralizó parte de la industria, pues hoy la ley ya prevé casos de este tipo, de cómo se tiene actuar, cómo se tiene que informar a las autoridades sanitarias y cómo se tiene que controlar en los centros de trabajo cualquier indicio que pudiera haber sobre un posible contagio”, añadió.