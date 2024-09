Simulacro Nacional: ¿cómo se vivió en la zona metropolitana de SLP?

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez se sumó a las actividades del Simulacro Nacional de Sismo, realizado con motivo del Día Nacional de Protección Civil. El ejercicio se llevó a cabo en la Plaza Comercial Citadina, ubicada en la Carretera a Matehuala, en la esquina de la calle Blas Escontría, contando con la participación de aproximadamente 300 personas entre locatarios, empleados y visitantes.

El director de Protección Civil Municipal, Martín Bravo Galicia, calificó el simulacro como un éxito general, aunque señaló que algunos detalles, como el descuido intencional de dejar a una persona tirada para evaluar la reacción de las brigadas, revelaron pequeñas áreas de mejora.

“Fue el único detalle que falló un poco, ya que no se dieron cuenta de que habían dejado a una persona sin atención, pero es parte de la evaluación. Estos simulacros nos permiten observar y mejorar la respuesta en emergencias”, comentó.

El tiempo de respuesta de los servicios de emergencia fue de seis minutos, lo que, según Bravo Galicia, es adecuado y puede marcar la diferencia en la cantidad de víctimas en una situación real.

“Esos seis minutos valen vidas”, destacó. Asimismo, mencionó que el tiempo de evacuación de la plaza fue de cinco minutos, dentro del rango esperado para este tipo de ejercicios.

Bravo Galicia subrayó la importancia de la cultura de protección civil y lamentó que algunas personas aún no tomen en serio este tipo de prácticas, lo que quedó evidenciado cuando varios clientes no participaron o no se trasladaron a los puntos de reunión señalados. “Aún hay quienes no creen en la importancia de estos simulacros, pero son fundamentales para salvar vidas en caso de una emergencia real”, señaló.

El simulacro contempló un movimiento telúrico con una magnitud estimada de 5 grados, lo que permitió probar la efectividad de los protocolos de evacuación. Además de la plaza comercial, se realizaron simulacros en otros puntos estratégicos de Soledad de Graciano Sánchez, como el Hospital General, el Instituto Leona Vicario, y diversas escuelas como la Escuela Primaria No. 36.

Bravo Galicia también mencionó que los simulacros son obligatorios para las empresas que cuentan con más de 45 empleados, como parte de su programa interno de protección civil y deben realizar al menos dos simulacros anuales.

En cuanto a la participación en la plaza Citadina, se contabilizaron alrededor de 100 clientes y más de 200 empleados.

El banco ubicado en el centro comercial también participó de manera activa, siendo el primero en activar su alarma y evacuar a sus clientes y personal.

En 4 minutos desalojaron el Congreso de San Luis Potosí

Por otro lado, sin incidentes se llevó a cabo el simulacro de desalojo del edificio legislativo, como parte del Simulacro Nacional 2024, organizado por la Coordinación Nacional de Protección Civil.

A las 11.00 horas sonó la alarma a través de un megáfono cuando se llevaba a cabo la segunda sesión ordinaria del primer periodo ordinario de sesiones, sonó un silbato y empezó el desalojo del Pleno y demás oficinas en el recinto legislativo de la Plaza de Armas.

Las y los diputados, asesores, personal y estudiantes de universidades privadas que estaban presentes en el graderío, empezaron a salir de manera ordenada bajo el principio de “no correr, no empujar, no gritar”.

En un lapso de cuatro minutos ya estaba totalmente desalojado el edificio y las personas se colocaron frente al edificio, para que, luego de cinco minutos, se les permitiera nuevamente el acceso para continuar con los trabajos de la sesión ordinaria.

El gobierno federal informó que este magno ejercicio preventivo tiene como propósito fortalecer las capacidades de preparación y respuesta de los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), difundir la cultura de la protección civil y concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de la gestión de riesgos.

La hipótesis central de este simulacro fue un sismo de magnitud 7.5 con epicentro en Acapulco, Guerrero. Este registro permitirá verificar y evaluar las rutas de evacuación, las salidas de emergencia y los puntos de seguridad de cada inmueble.

En la Zona Industrial simularon un choque

Una colisión entre un auto particular y una pipa cargada de gas, dejó como saldo tres lesionados, el incidente fue atendido por brigadistas de empresas instaladas en el Parque Industrial Tres Naciones, esto como parte de los simulacros realizados este jueves en el país.

En el marco del Día Nacional de Protección Civil, el Comité de Ayuda Mutua del Parque Industrial Tres Naciones llevó a cabo un simulacro en el que participaron brigadistas de las empresas SILGAN, PITN, Go Global, SCHAFER, ATMUS, HEXPOL y MUSASHI, con apoyo de EnerGas, el Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí, y la Dirección Municipal de Protección Civil de San Luis Potosí.

En el simulacro, se aplicó la hipótesis de un choque entre un auto particular y una pipa de gas, en donde los conductores de ambas unidades resultaron lesionados, una persona resultó herida y quedó tendida en el piso, y la pipa se incendió; los brigadistas respondieron al llamado de auxilio y controlaron el siniestro, además de rescatar a los heridos que fueron trasladados en ambulancia.

Respecto a este ejercicio, Abel Gallardo de la empresa SILGAN, y presidente del Comité de Ayuda Mutua del Parque Industrial Tres Naciones, señaló que “como empresas empleadoras y principalmente los que tenemos la responsabilidad y estamos a cargo de los departamentos de seguridad industrial, tenemos que asegurarle a nuestros colaboradores y colaboradoras que sus centros de trabajo sean seguros y libres de riesgos, y una de las maneras de lograrlo es trabajar en la prevención”.

En ese sentido, señaló que este tipo de ejercicios “son fundamentales para prevenir un desastre ocasionado por una emergencia, y cuando estos ejercicios se hacen en conjunto y con ayuda de las autoridades, los resultados son potencialmente beneficiosos en la prevención de nuestros empleados y la población”.

En su caso, Eduardo Garza, gerente de Seguridad del Parque Industrial Tres Naciones, manifestó que después de ocho años de no realizar un simulacro en conjunto, se obtuvieron buenos resultados, pues destacó que las reuniones entre los comités de seguridad de las empresas han ayudado a homologar los protocolos.

Por parte de la Dirección de Protección Civil Municipal, se destacó que en el sismo de 2017, los primeros en responder a la emergencia fueron los brigadistas de las empresas, por lo que este tipo de capacitaciones ayudan a responder más pronto ante un desastre. Además se destacó el hecho de que este simulacro fuera sobre un supuesto accidente al exterior de la empresa, pues generalmente se aplican hipótesis de incidentes al interior y cuando un hecho sucede en la vía pública no se tiene la misma capacidad de respuesta.

Y en lo que respecta al Cuerpo de Bomberos, el capitán Carlos Cortez recomendó que los simulacros se apeguen lo más posible a la realidad, pues cuando ocurra una emergencia real, van a replicar lo que hicieron en el simulacro; en el caso de una pipa de gas incendiada, explicó que lo primero que se debe hacer es apagar el fuego en la cabina para evitar que el gas líquido se encienda, no debe haber nadie alrededor, y el personal que atiende el hecho debe estar equipado con respirador.