Siguen sin regresarles su dinero en banco; "los traen vuelta y vuelta"

Desesperado porque lo traen “vuelta y vuelta” y porque funcionarios del banco Banamex no han cumplido con devolverle el dinero acumulado por depósito de pensión alimentaria en una cuenta cuya tarjeta se venció, un padre y su hija discapacitada realizaron este martes una manifestación pacífica en una de las sucursales de la institución.

Juan Antonio Romero acudió a entrevistarse con la gerente del banco Banamex de plaza Tangamanga, ya que le habían ofrecido cita; de nueva cuenta, se topó con que no podían atenderlo.

Como se informó hace unos días, el denunciante depositó sin falta y durante mucho tiempo la respectiva pensión alimentaria para su hija, la cual es discapacitada, pero a la muerte de su esposa él se hizo cargo de ella e intentó recuperar la cuenta bancaria. Le informaron que la cuenta estaba suspendida y la tarjeta vencida.

Así, y a pesar que el caso fue analizado y resuelto por el Juez Segundo de lo Familiar que ordenó al banco recuperar y entregar a él los recursos de la cuenta, hasta el momento no se ha atendido la resolución.

El pasado lunes, el denunciante acudió al banco y le aseguraron que ya se tenía conocimiento de su caso, y que sería atendido al día siguiente por la gerente de la institución. Al acudir, le informaron que no estaba disponible y, a pesar que la esperó cierto tiempo, no fue atendido.

Ya desesperado, él y su hija terminaron por manifestarse con cartulinas en el exterior del banco. “Gerente de Banamex no te robes mi dinero”, “Clientes de Banamex, no confíen su dinero a este banco, porque aquí les roban; a mí no quieren devolverme mi dinero a pesar que hay una orden del Juez”.

Juan Antonio ha demostrado que su hija está a su cuidado e, inclusive, por ello se vio obligado a renunciar a su trabajo, debido a que por su condición requiere de muchos cuidados; como ha podido, ha adquirido los costosos medicamentos que requiere.

Es por ello que le urge recuperar la importante cantidad que se ha acumulado en la cuenta en la que, en su momento, depositó la respectiva pensión alimenticia, por lo que seguirá con las manifestaciones si sigue el caso omiso a su solicitud.

