Siguen problemas de agua en San Juan de Guadalupe

Mientras vecinos del barrio de San Juan de Guadalupe denunciaron que los camiones cisterna de Interapas reparten el agua de forma seleccionada y desatienden a personas de la tercera edad, el organismo operador anunció que colonias “alejadas de fuentes de abastecimiento” contarán con servicio permanente de pipas, con turnos matutinos, vespertinos y nocturnos.

Los vecinos afectados, indicaron que personal del Interapas les aseguró que el servicio de agua potable vía red se restablecería entre jueves y viernes, y que por lo pronto seguiría la distribución mediante camiones cisterna.

Local Policías municipales de Soledad, Valles y Matehuala, las mas peligrosas: CEDH

Sin embargo, se quejaron que los choferes de tales unidades solamente acuden a abastecer del recurso hídrico a ciertos vecinos, y hacen caso omiso a las súplicas de aquellos adultos mayores que solicitan el servicio.

Mencionaron que en las calles Carbonera, Riva Palacio y Molino del Rey, entre otras, no entran las pipas; dijeron que los vecinos se mantienen atentos para “cazar” a los choferes, pero cuando lo hacen les aseguran que tales calles no están en su itinerario, o les dicen que van a cargar agua y ya no regresan.

Cabe señalar que en algunas arterias del barrio ya comenzó a llegar el agua a baja presión desde este miércoles.

El Interapas, en un comunicado, presumió que tras enterarse de la falla en el acueducto de “El Realito” se desplegó una serie de acciones para continuar con el abasto y la distribución de agua potable a través de la red y camiones cisterna, y anunció que se resolvieron acciones permanentes para solventar posibles problemáticas.

En este sentido, citó que para aumentar el caudal en la zona poniente se requipará el pozo Tangamanga I; se rehabilitará el equipo electromecánico obteniendo un gasto de 18 litros por segundo para colonias como Himno Nacional, Balcones del Valle, San juan de Guadalupe, San Luis Rey, entre otras acciones.

Te puede interesar esta nota: Habrá nueva sanción a proveedor de presa "El Realito": alcalde interino