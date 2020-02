Siguen irregularidades en el CECYTE, denuncian

El Sindicato Auténtico de Trabajadores del Cecyte, SATCECYTE, se manifestó en el primer cuadro de la ciudad para denunciar una serie de anomalías de las que han sido víctimas desde la dirección general que encabeza Isidoro del Camino Ramos.

Denunciaron que el año pasado desde el mes de septiembre, el organismo educativo dejó de pagar los impuestos de los trabajadores a pesar de que los recibos dicen todo lo contrario, pues salen timbrados para la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, SHCP.

Aunado a ello, se les descuentan los impuestos normales pero tampoco se los pagan a la SHCP, así también no están pagando los créditos al ISSSTE, por lo que algunos de ellos han tenido que pagar su casa dos veces, tampoco se están asumiendo los pagos a Fonacot. Argumentaron que lo que está ocurriendo, obedece a que se están abriendo planteles no autorizados que no cuentan con recursos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, SEGE, ni de la Secretaría de Educación pública, SEP, inflando la nómina y lo que hacen sacar dinero de los trabajadores para asumir los pagos de los nuevos centros educativos como el de Soledad de Graciano Sánchez que no está autorizado y que para poder justificar su existencia saca certificados desde otros planteles.

Los 120 trabajadores del SATCECYTE, mencionan que esta situación ocurre desde hace varios años y desafortunadamente no hay autoridad que atienda lo que está sucediendo.