Sigue venta de cerveza, pero con sobreprecio

Aunque se asegura que no hay cerveza porque no hay producción, contados negocios continúan comercializando porque de un par de semanas a la fecha los acaparadores sacaron al mercado sus existencias, una vez que se confirmó que, al menos en la capital potosina, no está prohibida la venta de esta bebida de baja graduación.

Sin embargo, ello ha tenido un alto costo para los consumidores. Una "caguama" que antes de la contingencia derivada del Covid-19 solía adquirirse entre 30 y 34 pesos, hoy está a la venta entre 70 y 80 pesos.

"La conseguimos cara, la tenemos que dar cara", justifica un pequeño comerciante, quien explicó que la venta de cerveza es el fuerte de su negocio, y se vio obligado a conseguirla "de donde fuera".

Otro pequeño comerciante indicó que hay por lo menos dos distribuidores mayoristas que están comercializando el producto. "No se de dónde la consiguen, pero los precios siguen altos y así la tenemos que vender".

Las tiendas de conveniencia continúan sin el producto; la cerevza se consigue solamente en "tienditas de la esquina", pero la distribución no se ha normalizado.

Los puntos de venta exclusivos, en su mayoría, no han abierto, porque las distribuidoras no han reiniciado labores, aunque empleados de la Modelo ya salieron a levantar pedidos. "Nos dicen que sería a partir de la próxima semana cuando se normalice la distribución"