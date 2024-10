Sigue paro en sede del PJF en SLP; esperan leyes secundarias de la reforma

Si bien los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) continúan en paro de labores, se ha permitido el acceso tanto a jueces y magistrados como a usuarios que acuden a tramitar asuntos urgentes, aclaró Ricardo Nava Martínez, secretario de Tribunal.

A finales de la semana pasada, trabajadores de los 32 Circuitos del PJF acordaron continuar en paro de labores al no encontrar condiciones propicias para retornar a sus actividades, sin embargo jueces y magistrados retomaron sus funciones este miércoles; al respecto, Nava Martínez explicó que dichas determinaciones se tomaron antes de la insaculación ocurrida el sábado, cuando se sortearon los cargos que serán sometidos a votación el próximo año.

Reprochó que la insaculación realizada en el Senado de la República “representa un insulto a toda la carrera judicial, no sólo de jueces y magistrados, sino también de todos los secretarios, actuarios y oficiales que hemos dedicado nuestra vida a esto”, debido a ello, se analiza este nuevo escenario a nivel nacional, por lo que podría haber nuevos acuerdos sobre los pasos a seguir, por lo pronto la intención es mantener las protestas.

Precisó que en el caso de los trabajadores, aún no hay condiciones para regresar a sus labores debido a que no se ha establecido de manera clara y por escrito, el respeto a sus derechos laborales, como son salarios, prestaciones, horarios y demás, pues en el artículo 10 transitorio que habla sobre ellos, señala que no se afectarán los derechos de los trabajadores “siempre y cuando sean acordes con la ley”, en referencia a las leyes secundarias que aún no se emiten, por lo que hasta no conocerlas, no tendrán la seguridad de qué derechos quedan a salvo, “son incapaces de ponerlo en papel, hay un doble discurso, dicen que se someterá a consulta para ver la viabilidad”.

También refirió que este martes, trabajadores de los 32 Circuitos del PJF –entre ellos de San Luis Potosí- se manifestaron en el Zócalo de la Ciudad de México mientras se desarrollaba una reunión entre funcionarios del gobierno federal con empresarios de Estados Unidos, para hacer patente que este tema aún no se resuelve y advertir que “con jueces por elección no están seguras las inversiones, no generan la misma seguridad que un juez de carrera”.

A la par se llevó a cabo un cierre simbólico en el PJF en San Luis Potosí, sin embargo se permitió el ingreso de los usuarios porque continúa la atención de asuntos urgentes, como han trabajado desde el 19 de agosto, cuando inició el paro de labores.