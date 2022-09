Sigue la jornada de vacunación para completar el esquema básico en menores de 5 años

Se actualizarán los esquemas básicos de vacunación de los menores de 5 años para reducir el riesgo de que puedan adquirir enfermedades prevenibles, por lo que, hizo un llamado a los padres de familia o tutores para que revisen la Cartilla Nacional de Salud y acudan a los módulos PREVENIMSS+ para complementar el esquema básico.

Durante los días 9, 10 y 11 de septiembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí realiza la 13ª Jornada de continuidad de servicios “Con el águila bien puesta”, para brindar atención a pacientes con consultas de medicina familiar, especialidad y acciones PREVENIMSS+, informó el encargado de la jefatura de Prestaciones Médicas del IMSS, Efraín Luna Barrios.

El Esquema Básico lo comprenden los biológicos BCG (contra tuberculosis meníngea y su forma diseminada en niños), hepatitis B, hexavalente acelular (difteria, tos ferina, tétanos, hepatitis B, poliomielitis e infecciones invasivas por Haemophilus influenzae tipo B), rotavirus, neumococo conjugada, triple viral o SRP (sarampión, rubéola y parotiditis) y DPT (difteria, tos ferina y tétanos).

Esta jornada se realiza de manera simultánea en todo el país y busca incrementar la oportunidad en el otorgamiento de los servicios, y en San Luis Potosí se implementa, a través de la operación en fin de semana de las Unidades de Medicina Familiar (UMF) y los hospitales de la entidad potosina.

Las UMF No. 5, en Soledad de Graciano Sánchez, UMF No. 3, en Ciudad Valles, y UMF No. 45, No. 47 y No. 51, en el municipio de la capital, serán las encargadas de atender consulta de Medicina Familiar con previa cita, así como de ofertar atenciones preventivas correspondientes al modelo de atención preventivo, conformadas por detecciones de cáncer cérvico-uterino, exploración clínica de mama, enfermedades crónico degenerativas (diabetes mellitus, hipertensión arterial) y pruebas de hepatitis C.

También se llevan a cabo estudios de mastografía en la UMF No. 45, en la colonia Capricornio; UMF No 47, en el barrio del Montecillo, y UMF No. 3, en Ciudad Valles.

En los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No 1, No. 2 y No. 50 de la capital, así como el HGZ No. 6 de Ciudad Valles, se efectuarán cirugías programadas de: Ortopedia, Cirugía General y Ginecología.

Además, se otorgarán consultas programadas de las especialidades: Medicina Interna, Ortopedia, Neurología, Medicina Física y Rehabilitación, Oftalmología, Ginecología, Psiquiatría, Cirugía General y Endocrinología.

Todas las acciones durante esta jornada, se llevan a cabo con los protocolos de sana distancia y apego a medidas preventivas como la constante higiene de manos y el uso correcto y obligatorio del cubrebocas.