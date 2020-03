A la alza, reportan 12 casos de Covid-19 en SLP

Incrementó a 12 el número de casos de coronavirus en San Luis Potosí, uno de los pacientes presentó síntomas 13 días después, por lo que se reiteró el llamado a la población que regresa del extranjero, para que se mantenga en aislamiento a su llegada.

En el reporte diario del Comité Estatal de Seguridad en Salud, Miguel Lutzow Steiner, director de Salud Pública, informó que ya son 12 los casos confirmados de coronavirus en San Luis Potosí, los nuevos casos son dos hombres y una mujer; precisó que uno de los varones, que se ubica en el rango de 25 a 44 años de edad, presentó síntomas 13 días después de haber regresado de un viaje a España. De febrero a la fecha se han tenido 86 casos sospechosos, de los cuales 65 han sido descartados, 12 confirmados y 9 están en análisis.

Destacó que en este último día, en el mundo hubo 10 mil defunciones así como 12 mil nuevos casos de coronavirus, de los cuales 600 son de México, lo que calificó como inédito, por lo que advirtió que estamos a días de que haya transmisión local en el país y reiteró la importancia de que la población se sume a la Jornada Nacional de Sana Distancia para frenar lo más posible el brote.

La secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez, reconoció que en un recorrido realizado este primer día de la Jornada Nacional, todavía se encontraron en las calles familias paseando, adultos mayores y mujeres embarazadas, los dos últimos ubicados en los grupos de riesgo, quienes dijo, no solamente ponen en peligro su salud sino también la de la sociedad.

Recordó que este lunes 23 de marzo comienza la suspensión de actividades no esenciales, por lo que invitó a la sociedad a sumarse, evitar salir de casa a menos que sea necesario; si se requiere salir, que lo haga sólo una persona por familia; si van a continuar laborando, hacerlo con las medidas de prevención que se han emitido, como practicar el lavado constante de manos, no tocarse la cara, no saludar de beso ni de mano, no abrazar, estornudar o toser en el antebrazo.

Mencionó que si no hay responsabilidad y solidaridad ahora, llegará el momento en que la autoridad tenga que determinar un toque de queda, como ha ocurrido en otros países, lo que traería un perjuicio peor para el país, por lo que reiteró la petición de sumarse a la Jornada Nacional de Sana Distancia.

Manifestó que el Gobierno del Estado ya busca con los alcaldes la manera de apoyar a los comercios para afrontar las repercusiones que tendrá la Jornada Nacional de Sana Distancia.

Rangel Martínez aclaró que no hay casos de coronavirus en la Zona Media, y agregó que a partir de este lunes los jefes de cada una de las siete jurisdicciones sanitarias del estado, replicarán la información oficial respecto al coronavirus para evitar la difusión de noticias falsas al interior del estado.