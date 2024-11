Sierra de Álvarez está siendo explotada por senderistas, acusa activista

La Sierra de Álvarez está siendo explotada y no solamente por fraccionadores, sino por empresas que organizan tours para recorrer el Valle de los Fantasmas o aquellas personas que organizan senderismo.

"Cobran, pero a la comunidad no le aportan nada", lamentó la activista Laura Tristán, originaria de la localidad enclavada en el municipio de Villa de Zaragoza, y una de las organizadoras del Encuentro Biocultural realizado ahí este domingo.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

Por si fuera poco, hay una "enfermedad forestal" que afecta la zona. "La gente de las comunidades no sabe qué está pasando, por ejemplo, con los encinos, pero el conocimiento está guardado en las instituciones y no baja a las comunidades; vienen investigadores y se van, pero la gente no sabe qué está pasando...".

"Lo que no se ha hecho es bajarla; la lección es transmitir conocimiento de estos encuentros".

Con respecto a su denuncia sobre la explotación de la sierra, señaló que además de que está siendo fraccionada, nada se ha hecho por la operación de una compañía de piedra caliza.

Y más aún. "Vienen grupos y proyectos que invaden espacios hacen senderismo, que "cobran por su cuenta pero a la comunidad no le aportan nada", y dejan un "cochinero", porque se desentienden de la basura que dejan sus clientes.

"La basura se recoge, como quiera, pero el daño al suelo es lo que impacta...".

También hizo saber que el musgo y hongos que favorece al ecosistema esta siendo afectado por ello." Los senderos que se caminan ya están en un estado urgente de rehabilitación", mencionó.

En lo anterior coincidió la también activista, Eva Carolina Alcanza, quien lamentó que las autoridades no se hayan preocupado y regulado estas actividades.