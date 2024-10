Si Trump bloquea exportaciones a México también se afectará a Estados Unidos: Siller Martínez

Si Donald Trump bloquea las exportaciones de México, afectará también a los estadounidenses que participan en la cadena de suministro, destacó Humberto Siller Martínez, presidente del Clúster Logístico de San Luis Potosí.

Ante el escenario político que se vive en Estados Unidos donde el próximo fin de semana se celebrarán las elecciones presidenciales, el presidente del Clúster logístico de San Luis Potosí señaló que el gobierno de México y la industria exportadora nacional deberán enfocarse en "hablar con el ganador y buscar coincidencias y trabajar juntos como países".

Se refirió al caso específico de la expresidente Donald Trump, que a lo largo de su campaña ha vertido declaraciones respecto a que en caso de regresar a la Presidencia bloqueará las exportaciones de México, sobre todo en la industria automotriz acusando que le quitan el empleo a los estadounidenses.

Luis Ricardo Solache / El Sol de San Luis

Explicó que en este caso, "hay que entender que la composición de los vehículos que van a Estados Unidos no es 100% mexicana, algunas piezas vienen de Estados Unidos, incluso hay algunas que van a Estados Unidos, regresan a México y luego vuelven allá, si bloquea ese flujo comercial también está dañando a su fuerza laboral en Estados Unidos".

Por lo que destacó que "no es recomendable que haga ese tipo de prácticas", y dijo considerar que en caso de regresar a la Presidencia, seguramente Trump sí regulará lo que se importa de China, donde el componente de fabricación no es americano, sin embargo "creo que se va a moderar un poco" y no será radical como ha prometido en su campaña.

Luis Ricardo Solache / El Sol de San Luis

Así mismo, indicó que para Estados Unidos debe quedar claro que el "enemigo" no está en Norteamérica, "nuestra competencia en la parte comercial se refiere a la Unión Europea, Asia y el BRICS, la colaboración es vital en Norteamérica", no solamente en temas económicos sino también de seguridad, por lo que hay que trabajar juntos como región geográfica para poder progresar.

Finalmente, Siller Martínez indicó que después del déficit que padeció la industria automotriz, actualmente ya existe un mejor balance en cuanto a madrinas y transporte para los vehículos ensamblados en México, sin embargo la estabilidad depende de la oferta y la demanda en el mercado.