Si INTERAPAS exige comprar medidores a usuarios, Soledad se sale: José Luis Fernández

El diputado José Luis Fernández Martínez advirtió que no se permitirá ningún abuso del INTERAPAS como el obligar a los usuarios que deseen acceder al programa “Cuenta Nueva y Borrón” a adquirir un medidor, lo que incluso ocasionaría que el ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez se salga del organismo.

“De darse esta práctica mas la falta de abastecimiento constante de agua potable y otros abusos, el ayuntamiento de Soledad estaría en su derecho de retirarse del organismo y prestar el servicio de manera independiente a la ciudadanía”, manifestó el diputado José Luis Fernández Martínez, integrante de la Comisión del Agua del Congreso del Estado.

“Lo que hay en Soledad es una terrible deuda con los ciudadanos, una profunda deuda con los ciudadanos, han sido muy maltratados y por lo tanto el INTERAPAS debe mostrar sensibilidad y si no lo hace la consecuencia será que encabezados por su alcaldesa, los soledenses decidan retirarse del organismo y prestar el servicio de manera autónoma”.

Dijo que si esta petición se llega a presentar de manera formal por la alcaldesa de Soledad de Graciano Sánchez, Leonor Noyola, el Congreso del Estado la analizaría con total seriedad y tendría posibilidades de ser aprobada, debido a la falta de servicio y abusos por los que ha transitado este municipio durante los últimos años con el INTERAPAS.

“La queja precisa es que dicen algunos de los ciudadanos de Soledad que cuando llegan a las oficinas del INTERAPAS a preguntar por el programa Cuenta Nueva y Borrón, les dan una serie de indicaciones pero les dicen que para acceder a ese programa tienen que adquirir un medidor de agua que cuesta alrededor de mil pesos y la gente está muy molesta y ese no fue el trato”.

El legislador puntualizó que la adquisición de medidores o renovación de los mismos, no debe ser una condicionante a los usuarios para incorporarlos a este programa, ya que el decreto aprobado por el Congreso del Estado es muy claro y no incluye acciones de este tipo.

“Quedamos en que iba a haber un programa que se iba a reconocer que se habían generado adeudos aún sin prestar el servicio y que por lo tanto esos adeudos tenían que ser cancelados, dijeron Cuenta Nueva y Borrón, que nos paguen un año y les quitamos todo el adeudo y de alguna manera en el Congreso se generaron los consensos y accedimos pero esto es un chiste, la verdad es que no lo pueden condicionar a ninguna medida de ningún tipo”.

Agregó que persisten los problemas por la falta de abastecimiento de agua en algunas colonias, derivado de la mala operación de la Presa El Realito, situación que también está considerada en el mismo decreto que aprobó el Congreso del Estado, y que establecía que el organismo debía prestar un servicio constante a la población, de lo contrario no podría facturar dicho periodo.

“En la Ley de Cuotas y Tarifas, en un transitorio habla de la obligación del INTERAPAS de presentar un servicio continuo, constante que siempre haya agua, y en caso de que eso no ocurra el INTERAPAS está impedido de facturar ese periodo de agua, por ejemplo en el mes de enero que tuvimos problemas por El Realito, todas las colonias que son afectadas lo que debe hacer el INTERAPAS es no facturar, no cobrar el servicio del agua porque además es un servicio que no prestó y que la mayoría de los habitantes generaron gastos adicionales al comprar agua en forma de pipas que es agua bastante cara y que lastima a las familias”, puntualizó.