Se toman medidas contra coronavirus en escuelas

Las 7 mil 800 escuelas en educación básica, públicas y privadas que dependen de la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, el Tecnológico de Monterrey, aplican diversas medidas preventivas para evitar la propagación del Coronavirus.

Entre las medidas preventivas que se están aplicando actualmente en las instituciones de educación públicas y privadas del Estado de San Luis Potosí, se destacan los filtros escolares, que consisten en la aplicación de gel antibacterial al ingreso de los alumnos a las aulas, la constante higiene de los centros escolares y sí algún alumno presenta síntomas de alguna enfermedad respiratoria, se le regresa a su casa y se le solicita acuda a revisión médica.

Al igual en la SEGE, se ha solicitado que se apliquen filtros familiares, que consisten en que desde el hogar, los padres de familia que observen síntomas de enfermedades respiratorias no los envíen a la escuela y los lleven a revisión médica.

Por su parte, la UASLP está atenta a las disposiciones que emita la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado en el tema del virus COVID 19, luego de que se han estado actualizando las cifras de casos presentes en nuestro país y en algunos de los estados.

Actualmente la institución se mantiene en clase, y se ha anunciado que se han pospuesto dos eventos de Congresos Nacionales como es el caso del XXXV Congreso Nacional de AMMFEN sobre nutrición y un Congreso de Catalogación que se tenían previstos para las semanas finales de este mes de marzo.

Al mismo tiempo, atiende las medidas que desde el Met de Nueva York, se han dado para la no transmisión de los Sábados de Ópera, por lo que también se pospusieron sus proyecciones.

La UASLP y sus áreas de salud cooperan con las autoridades estatales y nacionales en cuanto a las medidas preventivas sobre este virus, desde hace algunas semanas, la UASLP, ha difundido medidas que se están implementando entre la comunidad universitaria para prevenir el contagio de este virus.

En el caso de los intercambios estudiantiles, se ha mantenido contacto con los estudiantes que se encuentran en Europa de movilidad, pero no se han reportado incidencias pues se han apegado a las normativas que han marcado las instituciones educativas de los diversos lugares en lugares donde estudian.

Algunas de las medidas que se difunden son: no saludo de mano, utilización de cubre bocas en caso de estar enfermo, no acudir a lugares muy concurridos, tomar muchos líquidos calientes, lavarse las manos de manera constante, desinfectar sus teléfonos y utensilios personales en oficinas, limpiar escritorios de trabajo y encaso de presentar fiebre, tos y estornudos acudir al médico inmediatamente, así como no automedicarse.

Por su parte el Tec de Monterrey, creó una página de internet solicitando a su comunidad extremar precauciones y cuidarse, también es vital mantener la calma, no automedicarse, no difundir información dudosa y estar al tanto de lo que publiquen las instituciones oficiales.

Así también anunció que cancelaría las clases presenciales en preparatoria, profesional y posgrado a partir del martes 17 de marzo e iniciarán programas virtuales de continuidad académica en línea a partir del lunes 23 de marzo. Utilizarán la siguiente semana para prepararse adecuadamente, académicos y personal de apoyo, para poder atender a todos los estudiantes con las tecnologías que ya utilizan en su modelo educativo.

Por su parte, la Secretaria de Salud de Gobierno del Estado, difundió una serie de medidas preventivas que se van a aplicar para la contención de esta enfermedad como el distanciamiento social, no saludar de mano, no saludar de beso, mantener condiciones de higiene. Lavado de manos, mantener limpias cocinas y baños, utilizar pañuelos desechables, evitar automedicarse, y acudir al médico si presenta síntomas de enfermedades respiratorias, aunque no ha decidido cancelar eventos o clases en las escuelas.