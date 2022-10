"Si están pasando cosas, hay que decirlas": alcalde

El alcalde capitalino Enrique Francisco Galindo Ceballos aplaudió el apoyo federal en materia de seguridad, y anunció que los 125 comités Ciudadanos de Seguridad apoyarán con “información puntual” sobre actividades delictivas en cada uno de sus sectores.

“Si están pasando cosas hay que decirlas; si no están pasando hay que aclararlas…”, mencionó en referencia a los últimos acontecimientos ocurridos en la capital potosina, que dijo no son eventos cotidianos. “Son de otro nivel”, dijo e indicó que no se ha considerado la suspensión de la Feria Regional de Villa de Pozos, actualmente en desarrollo.

Aseguró que se han hecho esfuerzos grandes para lograr una ciudad tranquila y que la percepción de inseguridad disminuya, y que el arribo de una importante cantidad de militares se pondrá freno a esa actividad delictiva.

Asimismo, comentó que se capacitará a 125 comités ciudadanos para que coadyuven con transmitir información puntual sobre hechos que ocurran en sus sectores.

Cabe citar que el Ayuntamiento capitalino emitió, por la tarde de este lunes, un comunicado para anunciar el refuerzo de la seguridad en la capital y sus zonas delegacionales en coordinación con los diferentes órdenes de gobierno.

Se destacó que ello se derivó de los acuerdos tomados en la Mesa de Coordinación para la construcción de la Paz.

La acción operativa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana municipal estará coordinada con fuerzas de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Guardia Civil del estado y tiene el objetivo de mantener presencia para detectar e inhibir conductas delictivas.

Por parte de la SSPC, se despliega a la totalidad de la fuerza operativa de la Dirección General de Guardia Municipal, que a través de células instalará filtros preventivos y recorridos en principales avenidas en los cinco cuadrantes de la capital y sus zonas delegacionales.

La estrategia de seguridad conjunta tiene la finalidad de restablecer el orden social y garantizar la tranquilidad de las familias potosinas.