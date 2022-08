Si continúa la crisis en la Cruz Roja, se tendrá que clausurar el servicio nocturno

Debido al cambio de administración, gobierno del Estado de San Luis Potosí, debe 2.5 millones de pesos a la Cruz Roja Mexicana, al igual, el ayuntamiento capitalino desde enero a la fecha no le ha pagado 30 mil pesos mensuales a esta institución sanitaria, lo que esta orillando a que tengan que clausurar el servicio nocturno, denunció el delegado estatal, Jesús Ernesto de la Maza Jiménez.

Explicó que se ha retrasado la entrega del recurso que tenían asignado por el Honorable Congreso del Estado en el ejercicio 2021, que representa un adeudo superior a los dos millones de pesos, lo que sumado al ajuste del 20 por ciento que se realizó a nuestro techo presupuestal para 2022, ha generado un déficit en la operación, ya que los accidentes y las emergencias no se detienen.

Mencionó que no quiere exhibir a ninguna autoridad deudora pero el ir y venir diariamente de oficia en oficina, es un asunto penoso y engorroso para la institución sanitaria que atraviesa en su historia, la peor de sus crisis financieras.

“Quiero decir lo que pasa porque quiero que se entere la gente porque nos van a percibir cerrados y lo van a ver mal, pero el gobierno del Estado anterior me quedó a deber más de dos millones y medio de pesos que está en el presupuesto, hemos hecho un peregrinar para recuperar esos recursos y la respuesta que nos dan es que lo tiene fulano, zutano o mengano, yo conozco las situaciones que hay pero tengo que insistir por una razón, y es que el gobierno está en falta, porque está incumpliendo, las razones que sean, nosotros somos apolíticos”.

También narró que “la capital desde el mes de enero no nos da un centavo y la aportación que tiene con nosotros es de 30 mil pesos. Soledad tiene dos años y medio que no nos da un centavo, no comprendo la situación”.

A consecuencia de esta insuficiencia presupuestaria, por primera ocasión en su historia, han tenido que cancelar su participación en el programa de adquisición de ambulancias de Movimiento Azteca y no se han adquirido unidades en los últimos tres años, el participar en este programa, les permite beneficiar a las delegaciones en el interior del Estado, ya que también brindan servicios de ambulancia en Matehuala, Rioverde, Ciudad Valles, Tamuín, Cárdenas, Charcas y El Naranjo. De tan mal panorama, tuvieron que regresar cuatro ambulancias a la Ciudad de México por falta de pago.

“Cubrimos servicios de emergencias en el municipio de San Luis Potosí, en el municipio Soledad y en las zonas conurbadas de la capital, sin recibir recursos económicos por parte de las autoridades, estamos para atender a la población, pero es necesario que el apoyo sea mutuo, que las autoridades se comprometan con la atención a la población, para garantizar nuestros servicios y estar en condiciones de brindar cada vez mayor cantidad de atenciones, con un servicio de calidad, que requieren todos los potosinos y que son totalmente gratuitos”.

Actualmente el déficit financiero es de más de seis millones de pesos y buscan que las autoridades puedan apoyarlos para no continuar en números rojos.