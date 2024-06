Sheinbaum debe tener "Plan C" propio, no el de AMLO: PRI en SLP

Tras definir como un escenario catastrófico el próximo sexenio para la oposición, la diputada federal y próxima diputada local del PRI, Frinné Azuara Yarzabal instó a la presidenta de la República electa, Claudia Sheinbaum Pardo a reflexionar sobre el poder absoluto que con el denominado "Plan C" le heredará a partir octubre Andrés Manuel López Obrador o si decide cambiarlo.

"Es catastrófico el escenario, el tener el poder total también es un riesgo para la presidenta electa porque en ella va a caer toda la responsabilidad de lo que suceda en el país, ya vimos las reacciones del mercado cuando en el momento en que se pretende decir que ya había una mayoría calificada inmediatamente reaccionó de forma muy negativa", expuso la también secretaria general del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI en San Luis Potosí.

Frinné Azuara le recordó a Sheinbaum Pardo que el Plan C lo pretendió desde hace meses López Obrador y, de consumarse la mayoría calificada de Morena y aliados, el presidente saliente tendrá todo septiembre para consumarlo y que hacerlo es concederle ya el poder total a un presidente de la República que no se veía desde hace más de 40 años en el país.

"Cuidado, porque tener el poder total en este momento es algo que ella tiene que valorar mucho, entonces tiene que revalorar el camino: El Plan C o modificar el Plan C, el Plan C de su presidente o el de ella como presidenta", expuso.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

Por otro lado, en torno a la desaparición del PRI, la diputada federal tricolor aseveró que, quienes piensen que se ha finiquitado la competencia electoral a nivel nacional, es querer aceptar que hoy México está en camino a la dictadura donde solamente un partido hegemónico tenga derecho a competir.

"Hoy es un momento de reflexión no nada más para el PRI, para todos los partidos políticos, incluso el Verde y Movimiento Ciudadano porque si hoy se pretende que haya una hegemonía de partido a nivel nacional entonces qué van a hacer el Verde y Movimiento Ciudadano con un partido tan avasallador como es Morena, ya no le van a servir entonces a este partido hegemónico, cuidado, es un momento de gran análisis para todos los partidos respecto a los resultados y las respuestas que tenemos que dar a los ciudadanos", advirtió.

Dijo que el PRI no puede desaparecer y menos en las actuales circunstancias con un gobierno federal que supo manejar la parte político-electoral a través de los recursos públicos, pero no ha dado resultados pues sólo hubo transferencias y se perdieron los derechos a la salud y a la educación, "nosotros como partido hoy junto a todos los priistas que quieran abanderar estás causas tenemos que seguir haciéndolo para poder hacer efectivos estos derechos que hoy están disfrazados de política electoral con justicia social", indicó.