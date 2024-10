Sheimbaum representa la lucha de todas las mujeres y debe estar a la altura: Sara Rocha

La presidenta estatal del PRI Sara Rocha Medina dijo que la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo representa la lucha histórica de las mujeres, por eso está ahí y debe cumplir y estar a la altura de las expectativas para que a México le vaya bien.

“Ella tiene una gran responsabilidad porque quiero decirles que la lucha de las mujeres es histórica; me ha tocado luchar en muchos temas desde mi partido en favor de las mujeres, me tocó en paridad de género el 70-30, luego me tocó el 40-60, luego me tocó el 50-50 y obviamente antes de que nosotros entráramos a esta lucha pues obviamente sufrimos muchas cosas porque empezamos muy jóvenes y muy chavas en la política”.

Expuso que “Sheinbaum tiene una gran responsabilidad moral, primero, con las mujeres que somos mayoría en este país, porque gracias a esa gran lucha hoy ella es Presidenta de la República, gracias a la lucha de las mujeres, de muchas que incluso fallecieron en esta gran lucha que ni siquiera conocimos y hoy por hoy logramos tener una Presidenta de la República mujer”.

Manifestó que “tiene una gran responsabilidad con las mujeres de este país porque aparte somos mayoría y segundo, esa gran responsabilidad que tiene es no equivocarnos, que sepan y que se den cuenta que las mujeres sabemos gobernar”.

Sara Rocha añadió que “le apuesto a que va a ser muy responsable con los temas que vienen con la vida del país y con la vida de todos nosotros, porque al final del día no está gobernando más que ciudadanos y ciudadanas mexicanas y mexicanos que estamos esperando que se recompongan muchos de los temas y el primero debe ser la seguridad y la salud. Y antes que otra cosa la salud porque es la vida de todos nosotros”.