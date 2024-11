Servicios públicos de Salud acatarán reforma sobre despenalización del aborto en SLP

Elizabeth Dávila Chávez, directora General de los Servicios Estatales de Salud, SES, aseguró que, en torno a los lineamientos relacionados con la despenalización del aborto, la dependencia que dirige acatará la ley como corresponde, pero también se advierte que este tema se irá dando paulatinamente.

De este proceso comenta que los SES, tienen toda la infraestructura necesaria en los hospitales de la entidad potosina, además se confía en la preparación de los médicos potosinos que habrán de estar en la disposición de hacerlo “con toda la seguridad”.

Dijo a la población potosina que acatarán el mandato “con toda la seguridad que se deba de tener en cada uno de los hospitales, con los médicos especialistas, en los mismos quirófanos, las salas de exclusión, etcétera, con toda la infraestructura que tenemos”.

Consideró que con todo el equilibrio de los hospitales que se tienen, con los cuatro hospitales generales, los ocho básicos, más los de alta especialidad, podrán salir adelante.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

“Todos los médicos siempre trabajan con una ética y un principio moral, estamos atentos a los mandatos, no vamos a transgredir nada, que no nos marque la ley, para estar en el marco de la ley, favoreciendo y privilegiando la existencia de la vida y la vida misma en cuanto a las mujeres no, que muchas veces su vida está en peligro precisamente por algún embarazo”.

4 pendientes en materia de salud

El pasado jueves 7 de noviembre se logró un histórico avance para la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en San Luis Potosí con la reforma al Código Penal del Estado que despenaliza el aborto hasta las 12 semanas de gestación; sin embargo, el Frente Marea Verde informó que el camino para acceder a ese derecho en condiciones de libertad, seguridad y dignidad para las mujeres y personas gestantes en nuestro estado no ha terminado.

Dicho logro de las mujeres organizadas, destacaron, fue respaldado por el voto de 20 legisladoras y legisladores del Congreso del Estado, y deberá reforzarse con modificaciones a la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí en los siguientes aspectos:

Reconocimiento de las personas gestantes como sujetas de protección en materia de salud por parte del Estado.

La obligatoriedad del Estado de brindar acceso al aborto seguro en los plazos establecidos en el Código Penal estatal, así como de brindar información relacionada con el aborto como método seguro de planificación familiar.

La obligatoriedad del Estado de mantener la atención materno infantil y de personas gestantes como prioridad.

La responsabilidad del Estado de otorgar servicios de salud reproductiva que comprendan la posibilidad y acceso al aborto; y de promover políticas públicas tendientes a la educación y capacitación en materia de salud sexual, derechos reproductivos, anticoncepción, maternidad y paternidad responsables focalizada para adolescentes y jóvenes.

¿Qué cambió en el Código Penal del Estado?

El Frente Marea Verde apuntó que el proyecto de Decreto aprobado el 7 de noviembre y cuyos cambios surtirán efecto una vez publicado en el Periódico Oficial del Estado, impacta en los artículos 148, 149 y 150 del Código Penal del Estado.

Estas modificaciones permiten que cualquier mujer, niña o persona gestante que decida no maternar y se someta a la interrupción del embarazo, no podrá ser criminalizada, investigada ni sancionada por ningún motivo, siempre y cuando este procedimiento ocurra dentro de las primeras 12 semanas de gestación.