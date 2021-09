Preparan reserva de pruebas PCR para atender sospecha de casos durante clases presenciales

Con el regreso a clases presenciales, las instituciones sanitarias del Estado potosino, afirman que se preparan día con día para contar con el número suficiente de pruebas para detectar el Covid-19.

Fernando Hernández Maldonado, director de Salud Pública de los Servicios Estatales de Salud (SES), menciona que como institución han estado haciendo esfuerzos para la revisión del presupuesto con el que se cuenta este año y se ha estado buscando también las diferentes fuentes de financiamiento para asegurar compras de estos insumos.

"Estamos llevando a cabo procesos de pruebas antigénicas, PCR, el equipo de protección personal que es sumamente importante para atender esta tercera ola de contagio y para que podamos terminar el año de administración".

Dijo que en el sector que representa, están tratando de dejar abasto suficiente aunque no ha sido una tarea fácil, pero están haciendo este ejercicio y se ha hecho un esfuerzo muy importante de parte de todos los servicios de salud a través del área de atención médica y se ha apoyado a algunos lugares, sobretodo de la Huasteca Potosina.

"No se trata de tener un millón de pruebas para aplicarlas en la población, ni de tener miles de camas, lo que queremos día con día, es no tener que ocuparlas y que todos nos estemos cuidando, llevamos ya más de un año y medio con la pandemia y hemos enfatizado cuáles son las medidas de prevención y de qué manera nos podemos cuidar. Debemos de aprender a vivir con el Covid-19 porque no se va a ir y no tenemos que cuidar".