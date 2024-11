Sergio Serrano: un machista y misógino, acusa diputada morenista

La diputada Gabriela López Torres dijo que ser esposa del delegado de los programas federales del Bienestar en el estado, no es un acto de nepotismo y calificó al ex dirigente de MORENA Sergio Serrano quien dijo que ella y otros personajes morenistas con “un lastre para la 4T”, de misógino y machista por su postura.

Luego de que el ex dirigente expusiera que “cuando vino la lideresa nacional del partido, vimos al hermano de Ernestina Godoy, a la hermana de Rosa Isela Rodríguez y a la esposa del delegado del Bienestar”; se refería a Mario Godoy, Secretario de Organización del Comité Estatal, a la lideresa local Rita Ozalia Rodríguez y a la diputada Gabriela López, quien reaccionó.

“No tenía conocimiento que por ser esposa de alguien, no podía acudir a un evento, que fue lo que mencionó, que yo se me vio en el evento con la militancia. Desconocía que mis derechos políticos electorales estaban supeditados a que soy la esposa del súper delegado de programas es un discurso bastante desgastado”.

Señaló la diputada plurinominal de MORENA que “no veo ninguna clase de nepotismo, fui la vocera de la doctora Claudia Sheinbaum en el Estado, hoy presidenta. Les pediría a todas las voces en particular que este machismo, esta misoginia por la que me han llevado, ya pare, porque no es correcto”.

Advirtió que va a valorar el presentar una denuncia por violencia política de género contra Sergio Serrano, “pero estoy muy ocupada en los temas que me competen en esta Legislatura, como la despenalización del aborto; los familiares tenemos derecho a participar políticamente. La hermana del licenciado Mario Godoy está en un espacio. Él se dedica a lo político, no es ni siquiera una dependencia de gobierno. Entonces no encuentro el nepotismo”.

Gabriela López añadió que tampoco tiene vehículo del Congreso del Estado ni vales de gasolina como denunció Sergio Serrano, “o vivo engañada o no sé, pero no tengo vehículo del Congreso del Estado. No he recibido vales de gasolina de ninguna forma. He trabajado hasta el día de hoy, desde que lo hice en campaña, con recursos propios”.