[En video] Sergio Serrano es un florero, ni apagar la luz de la oficina de MORENA puede: Leonel Serrato

El ex candidato a la presidencia municipal de la Capital y actual secretario de Comunicaciones y Transportes Leonel Serrato Sánchez, dijo que el presidente de MORENA en San Luis Potosí “es un florero que ni prender o apagar el switch de las oficinas del partido puede” y por lo tanto, terminará su periodo mientras otros hacen el trabajo político del partido.

Rechazó que, por recorrer el estado con el súper delegado de programas federales Gabino Morales, haya recibido una llamada de atención del gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona porque los tres están en la misma sintonía, “formamos parte del mismo proyecto de la 4T, hay aval del gobernador procurando no entorpecer la labor ejecutiva”.

“En principio, no es un tema que el gobernador me haya señalado y cuando se lo he consultado, hablamos de construir algo bien de futuro para lo que sigue que es el 2024, porque la gobernanza es importante aparte de ganar elecciones; el respaldo de la 4T permite una gobernanza adecuada y está contento con ese tema”.

Leonel Serrato señaló manifestó que “los tres estamos en coordinación, Gabino Morales tiene responsabilidades federales que inciden en todos los temas sociales y eso le está ayudando mucho al gobernador Gallardo, como el empate de pensiones de adulto mayor y personas con discapacidad que se hace en base al censo para el bienestar que en su momento encabezó Gabino y yo en la zona metropolitana; Gabino y Gallardo hablan prácticamente a diario”.

Sobre la versión de que es un proyecto para buscar la dirigencia estatal de MORENA, Leonel Serrato señaló que “Sergio Serrano está de florero, eso y nada es lo mismo, el trabajo lo hacen Guillermo Morales López y Mario Godoy de la mano de los diputados Cuauhtli Badillo y Lidia Nallely; la dirigencia es un cargo formal, el pueblo real está en esa área de trabajo a donde vamos, No hay dirigencia pero si hay trabajo y así lo demuestran las multitudinarias asambleas a las que, si nos invitan, pues vamos”.

“La dirigencia es irrelevante, sale a deslindarse el florero de Monica Rangel, si ellos la pusieron y le levantaron la mano a la bribona”. Añadió que él no buscará la dirigencia de MORENA, “ya llené pero Memo Morales, Mario Godoy o Rita Ozalia hermana de Rosa Icela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Federal, que será la próxima Jefa de Gobierno de la Ciudad de México”.

