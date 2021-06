Sergio Serrano dejará presidencia de MORENA

Sergio Serrano Soriano anunció que dejará la presidencia del Comité Estatal de MORENA antes del 20 de Noviembre como parte de la reestructuración nacional del partido, por lo que en breve se darán a conocer los tiempos y las formas en que se llevará a cabo ese proceso, en base a lo que defina el Consejo Nacional.

En conferencia de prensa responsabilizó al presidente del Comité Nacional de MORENA Mario Delgado de la estrepitosa derrota morenista en San Luis Potosí y lo acusó de “hacer todo para que ganara el candidato del Verde, porque todos sabíamos de qué lado estaba jugando en las elecciones”.

Manifestó que la presidenta del Consejo Nacional Bertha Luján dio a conocer que el 20 de Noviembre deben estar renovados todos los órganos del partido para llegar al Congreso Nacional con dirigencias nuevas; “yo seguiré siendo militante del partido, aportando todo a la Cuarta Transformación”.

Sobre el desempeño que tuvo al frente del partido se negó a hacer una autocrítica, “vamos a hacer un balance, que la ciudadanía diga, no podemos decir que tuvimos buenos resultados después de lo que pasó, pero Mario Delgado jugó un papel no positivo en este proceso, no fueron los candidatos que quería la gente y muchos militantes se abstuvieron de participar o buscaron otras opciones”.

Al preguntarle sobre los cuestionamientos que existen en el manejo de las prerrogativas, señaló que hay un responsable de finanzas y que ningún gasto se ejecutaba sin el visto bueno de la dirigencia nacional, además de que en las plataformas digitales de MORENA se aloja toda la información del uso del dinero.

Manifestó que todavía se encargará de impulsar la consulta del 1 de agosto para que los ciudadanos opinen sobre el juicio a los ex presidentes y esperar a conocer la integración de la bancada de MORENA para la próxima Legislatura, ya que todavía falta el dictamen a las impugnaciones presentadas.