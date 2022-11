Ser una persona con discapacidad en SLP, implica discriminación: Ana Laura y Ana Paula

Pese al antecedente de que ya dos leyes expedidas por el Congreso del Estado habían sido echadas abajo por no incluir una consulta a personas con discapacidad, el Ayuntamiento capitalino incurrió en el mismo error y el Juzgado Segundo de Distrito otorgó un amparo que ordena dejar sin efecto el Plan Municipal de Desarrollo; ahora se espera que con apoyo de la Fundación “Gilberto Rincón Gallardo”, realice la consulta y expida un nuevo Plan.

Ser una persona con discapacidad en San Luis Potosí, implica discriminación, pues por parte de las autoridades no hay apoyos que les ayuden a explotar sus habilidades y tener una vida independiente, expusieron Ana Laura y Ana Paula, madre e hija con sordera; “no hay trabajo, no hay inclusión, nos dicen que no se puede porque somos sordos, a pesar de que nos informamos, nos preparamos, no hay apoyo”, fue lo expresado por Ana Laura, mientras que Ana Paola acusó “nos tienen apartados, aislados, y no nos dan oportunidades de sobresalir, qué va a pasar el día que mi mamá muera y yo no tenga manera de sustentarme de manera independiente”.

También Marco Antonio Vargas, profesor normalista con discapacidad motriz, destacó que la simple movilidad cotidiana es complicada para las personas con discapacidad en la ciudad, esto debido a los adoquines sueltos en las calles, los baches, los anuncios y toldos que obstruyen las banquetas, “y no hay transporte, hay un camión que pasa cuando se le da la gana y tiene una sola ruta”. Agregó que en materia de educación, las autoridades solamente impusieron que la educación tiene que ser inclusiva, pero no han capacitado al magisterio para ello, de esta manera, destacó la importancia de que la inclusión de las personas con discapacidad sea transversal, y que se abarquen todos los aspectos de la vida.

En su caso, David Reyes Medrano, del colectivo Praxis Combativa, explicó que se habían presentado dos amparos en contra del Plan Municipal de Desarrollo de la Capital potosina debido a que no atendió lo que dicta la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en cuanto a que se les debe consultar cuando se generan políticas públicas o medidas legislativas. Uno de esos amparos se perdió debido a que no se presentaron copias certificadas de las identificaciones de las personas con discapacidad que promovieron el recurso legal, pero el amparo 306/2022 fue concedido por el Juzgado Segundo de Distrito.

La resolución del juez ordena al Ayuntamiento deje insubsistente el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, ordene la realización de foros de discusión y mesas de trabajo en los que convoquen a organizaciones que representen a personas con discapacidad a fin de que sus opiniones sean tomadas en cuenta en el nuevo Plan, y hecho lo anterior, emitan un nuevo Plan Municipal de Desarrollo; en la consulta se tiene que procurar la representación de las diferentes formas de discapacidad.

Aunque este jueves el Síndico capitalino se dijo confiado en que el Ayuntamiento ganará un recurso de revisión para echar atrás el amparo, Catalina Torres Cuevas, secretaria general de la Fundación Gilberto Rincón Gallardo Capítulo San Luis, informó que también este jueves, se reunió con el secretario general del Ayuntamiento, Fernando Chávez, quien “prácticamente dice: no sabemos cómo hacer consultas a las personas con discapacidad, les pedimos que nos ayuden”, de manera que la próxima semana tendrán las primeras reuniones para comenzar a trabajar en la preparación de la consulta.

Explicó que las consultas deben ser participativas y estrechas, por lo que se les debe dar tiempo a las personas con discapacidad para que expongan sus necesidades, incluso mencionó que la fundación ya cuenta con una guía para la elaboración de las consultas y contempla un periodo de 4 meses, desde el inicio hasta que se socializan los resultados con las propuestas de la autoridad para atender a las necesidades que externaron.

También señaló que el ejercicio hecho por el gobierno del estado para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo tampoco cumple las características de una consulta, ya que sólo se pidió a las personas que llenaran una hoja y la depositaran en una urna, por lo que también se encuentra en litigio, aunque en este caso se espera un revés por parte de la jueza, y adelantó que llevarán el juicio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sea esta instancia la que establezca las bases de cómo se deben hacer las consultas.