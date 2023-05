Ser no binarie, es ser más humane que nunca: Magistrade Baena Saucedo

La discriminación y la marginación se han convertido en los principales obstáculos para la obtención de derechos políticos de la población LGBT + en el país, así lo señaló Jesús Ociel Baena Saucedo. quien es doctore y Magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes.

Es la primera vez en el país que una persona no binarie es magistrade, y el día de hoy, se presentó en la Facultad de Derecho "Abogado Ponciano Arriaga Leija" de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, para dar una charla sobre Litigio Estratégico para la defensa de los derechos político electorales de la comunidad LGBTI.

En entrevista para El Sol de San Luis, Magistrade Baena Saucedo apuntó que la incidencia con actos de empatía, entendimiento , alejados de acciones de discriminación son la clave para la formulación de políticas que contribuyan en el ámbito electoral y social, el impulsar la agenda de los derechos políticos de esta comunidad.

"Esto puede cambiar dando muestras de empatía hacia nuestra población y a través de esto, realizar acciones que visibilicen y empodere nuestra población LGBTIQ+".

Baena Saucedo recuerda que los primeros actos de segregación, crítica, juicio y discriminación los vivió en casa, con su familia, en donde emprendió una experiencia de "vivencia fuerte", por pertenecer y hacer visible que es normal y está bien ser parte de la comunidad LGBTI.

"Esa es mi historia de vida, los primeros actos de discriminación los viví con mi familia, pero fue una experiencia de lucha y supervivencia que me ayudó a encontrar una resistencia y saber que estas experiencia son parte de mi lucha".

Por lo que señaló que a través de su formación, el litigio estratégico se convirtió, para Baena Saucedo, en un espacio de demanda y fortalecimiento para la aplicación de toma de decisiones a favor de la comunidad diversa, a pesar de los obstáculos que esto significa.

"Es parte de la lucha, de ir en contra de la resistencia, y para evitar la normalización de la discriminación y violencias que padecemos, hay que realizar acciones de visibilidad, para que nuestra población ocupe espacios de toma de decisiones, de trascendencia y cambios".

Ricardo Solache | El Sol de San Luis

Llegar a ocupar espacios de poder y toma de decisiones, siendo no binarie y con lo que ese cargo conlleva, en medio de la coyuntura que significa identificarse con un género diferente.

"No es lo mismo ser gay, no binarie, género fluido, ahí entendí la teoría no binaria, de no asumirse como hombre ni mujer. He estado de los dos lados, siendo abiertamente homosexual y antes de ello identificándome como heterosexual. Yo no busco quitar espacios de mujeres, ni apropiarme de ellos, sino que a base de una acción informada me identifiqué como tal, como no binarie".

De igual manera agregó que, existe un aún ese constructo social de estereotipar a quienes se identifican con un género diferente, lo que resulta en una discriminación sistemática estructural histórica, que les impide llegar a espacios de poder.

"Es un doble esfuerzo para poder acceder a estos espacios donde se toman decisiones, los grupos mayoritarios no quieren dejar esos espacios, no los quieren. Somos grupos en situación de vulnerabilidad, enfrentamos la dificultad de acceder y cuando lo hacemos es difícil de mantenerse y ejercerlo sin tropiezos. Yo creo que eso también es esa es otra cara de la moneda, insistir y ver cómo se vencen las resistencias que se presentan de forma natural en las instituciones", señaló.

Por lo que ahora, que ejerce un puesto como Magistrade, consideró que se está llegando a las instituciones a golpes de sentencias, de litigios estratégicos, porque no hay concesión de estos espacios, pues la comunidad LGBT ha luchado incansablemente por avanzar y ocupar estos lugares.

"No me queda la menor duda que los derechos políticos electorales son derechos llave, porque nos abren los espacios donde hay toma de decisiones fundamentales, trascendentales, entonces el trabajo que debemos de hacer y yo que yo invito a nuestra comunidad LGBTI, es precisamente a través del ejercicio de los derechos políticos electorales , de votar, ser votades, asociarse libre y pacíficamente para tomar parte de los Asuntos Políticos, militar en partidos políticos y formar parte de autoridades electorales"