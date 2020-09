Semiparalizadas 70% de las empresas de transporte en SLP

A la fecha, más del 70 por ciento de las empresas de transporte en sus diferentes modalidades siguen semiparalizadas, a pesar de que San Luis Potosí comenzó su reactivación económica en la nueva normalidad, desde el pasado mes de junio; y aproximadamente un 30 por ciento de los transportistas, se mantienen operando de forma estable gracias a que la productividad de las industrias esenciales no se ha detenido, principalmente las del sector alimenticio.

Así lo manifestó el consejero nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC), Raúl Torres Mendoza, quien indicó que actualmente los afiliados a este organismo están trabajando apenas a un 30 o 40 por ciento de su capacidad, ya que muchos prestan su servicio de transporte a empresas que no son esenciales, las cuales no ahorita no tienen gran comercialización de productos, como por ejemplo, las que se dedican a la fabricación de bicicletas.

“Estamos en un shock de desesperación; el Gobierno Federal anuncia una reactivación económica, pero nosotros desde la práctica de nuestro trabajo no la hemos visto. Hoy en día vemos una situación desesperante, muchos compañeros del gremio han pensado en tirar la toalla porque ya no se pueden levantar”, expresó.

Recordó que si bien, el transporte de pasaje y turismo es el rubro más afectado por esta pandemia, debido a la cancelación de viajes por el cierre de sitios turísticos en el estado y el país; aunado a ello, más de 630 personas que laboraban dentro de este sector, han perdido su trabajo por la falta de actividad turística.

Finalmente, dijo que antes proyectaban que para el mes de octubre, los autobuseros de este giro podrían tener una reactivación económica, sin embargo, como la pandemia se alargó mucho en tiempo, esperan que para finales de noviembre o hasta diciembre puedan empezar a retomar su actividad.

