Semáforo verde ha permitido reactivación de eventos sociales

Aunque los eventos sociales no son el fuerte del Centro de Convenciones de San Luis Potosí (CCSLP), en este sector ya comienza a haber una reactivación, pues el haber mantenido un semáforo epidemiológico en color verde por casi seis semanas, le ha dado mayor confianza a los organizadores de poder llevar a cabo sus eventos.

Afirmó lo anterior Einar Brodden Ibáñez, director de este recinto, quien señaló este año finalmente empiezan a realizarse algunas graduaciones escolares de manera presencial, pues en el 2020 todos los actos académicos se realizaron de forma virtual y las fiestas se cancelaron; pero, en este verano ya se tienen programadas varios eventos de este tipo.

"Con los semáforos verdes que hemos tenido, los clientes ahorita están tomando confianza para organizar eventos sociales, por ejemplo ahorita en el verano hay actos académicos de algunas escuelas que van a tener graduaciones presenciales, con los aforos permitidos por las autoridades de Salud y respetando mucho el protocolo sanitario", expresó.

Por otro lado, Einar Brodden aseguró que las tarifas precios para eventos sociales se mantuvieron igual que el año pasado y no sufrieron ningún incremento este 2021, incluso a pesar de que ahora se requiere de más espacio para realizar los eventos, porque se debe garantizar la sana distancia entre los asistentes.

"Por ejemplo, si para hacer un acto académico, una graduación, de 500 personas normalmente se ocupa un salón de mil metros cuadrados, con el nuevo protocolo sanitario y con el semáforo verde se ocupa un salón de 2 mil metros cuadrados; no obstante, esos mil metros adicionales los subsidia el Centro de Convenciones. Esa es la manera en la que nosotros estamos tratando de ayudar a los clientes, para que no les cueste más de lo normal y tratar de buscar el cómo sí se pueden hacer los eventos y que el cliente no diga que no lo puede pagar", explicó.

