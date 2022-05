Seguridad vial desde un enfoque sistémico

Todos los días nos encontramos noticias de accidentes viales. Se han normalizado tanto estas notas que suponemos que simplemente pasa y que no hay nada que se pueda hacer al respecto. ¿Te has preguntado cuántas muertes viales son aceptables al día? ¿100, 20, 10, 5, 1?

Si pensaste en algún número mayor a cero, ¿qué pasaría si te dijera que dentro de ese número está tu hijo, tu mamá, tu papá, tu esposa o tu novio? ¿Volverías a pensar que ese número es aceptable? Si pensaste solo en el número uno, ¿y si te dijera que ese uno serás tú el día de mañana? Seguro volverías a replantear tu respuesta y puede que llegues al número cero, porque sí, ninguna muerte vial es aceptable.

Al año en México mueren veinticuatro mil personas a causa de un siniestro vial y se estima que casi el triple de estas queda con una discapacidad permanente. El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) informó que nuestro país ocupa el séptimo lugar a nivel mundial y el tercero en Latinoamérica en muertes por siniestros viales con 22 decesos de jóvenes de entre 15 y 29 años y es la quinta causa de muerte entre la población general.

Estos datos son duros, pero dejan en duda la frase que muchas veces nos dijeron: “cuando te toca, aunque te quites y cuando no te toca, aunque te pongas”. Muchas veces se ha usado para justificar un siniestro vial, haciéndonos creer que es totalmente inevitable morir en el asfalto.

Se ha dejado a la conciencia de las personas el ser buenos conductores o buenas personas en la vía pública para evitar accidentes, la mal llamada “educación vial” que por alguna extraña razón se asume que todos deberíamos tener; es más, que todos deberíamos nacer con este conocimiento tan básico.

En este mismo razonamiento de apelar a la conciencia de las personas, el resultado es que cada vez que ocurre un accidente vial solo se buscan culpables; las aseguradoras de autos tienen conocimiento tácito como “el que pega paga”. Si apelar a la conciencia de las personas no ha sido suficiente para evitar tantas muertes viales, ¿por qué no estamos haciendo algo diferente?

A nivel mundial más de la mitad de las defunciones por accidentes de tránsito afectan a usuarios vulnerables, es decir, peatones, niñas, niños, ciclistas y motociclistas. Los siniestros viales son un problema de salud pública que afectan directamente la economía, a los países en desarrollo les cuesta el 3% de su PIB anual.

Ahora bien, ¿cómo podríamos cambiar la manera de afrontar este problema si no es solo con la “dducación vial”? La respuesta es fácil, desde un enfoque sistémico.

La visión del siglo pasado solo apuntaba a culpables; si iba a exceso de velocidad, si no se cruzó por donde debía, no llevaba casco, etc. Esta manera de atacar la seguridad vial no ha generado ningún cambio y no contempla la premisa de que somos humanos y por lo tanto estamos propensos a cometer errores, el enfoque sistémico apunta a que por más educación vial que puedas tener, siempre está la posibilidad de cometer un error, sin embargo, ese error no será fatal y no te costará la vida ni a ti ni a cualquier usuario que te rodee.

Entonces, al entender que las muertes por siniestros viales son un problema de salud pública que afectan directa e indirectamente a todo un país, al reconocer también que no son hechos aislados, ni externalidades del desarrollo que simplemente pasan, se puede accionar desde un enfoque de sistemas seguros con todos los entes que se involucran en la seguridad vial, es decir, diferentes niveles de gobierno, sociedad civil, sector privado, entidades de financiamiento y organismos internacionales.

Cuando cada uno de los participantes aporte desde su trinchera a la seguridad vial y se deje de apelar a la conciencia de las personas el buen uso de la vía pública, es entonces cuando se comenzará a trabajar en el objetivo que plantea La Organización Mundial de la Salud en reducir las muertes viales al menos un 50% al 2030.

Mirell Betanzo del Angel

Experta en movilidad y seguridad vial