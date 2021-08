Seguridad, salud y pobreza, pendientes para la próxima administración: Priego Rivera

Seguridad, salud y pobreza, son temas que dejará pendientes la administración de Juan Manuel Carreras López, indicó Juan Jesús Priego Rivera, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí.

A unas semanas de que concluya el mandato de Juan Manuel Carreras, el vocero del Arzobispado mencionó que "una de las tareas pendientes sigue siendo la seguridad, otra es la cuestión de la salud".

En el caso de la salud, consideró erróneo que la administración estatal se haya adherido de inmediato al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), ya que con ello llegaron los problemas de desabasto de insumos y medicamentos en los hospitales, incluso de falta de pago al personal, "hay amenaza de huelga en el Hospital Central en un momento en que hay un rebrote de Covid".

En lo que respecta a seguridad, señaló que "nos hemos ido habituando a que la delincuencia tenga todos los derechos y la ciudadanía no tenga ninguno, el asesino reclama todos los derechos porque el otro ya no puede reclamar los suyos", sin embargo destacó que no hay derecho a delinquir, y por ende, quien lo hace debiera enfrentar todo el peso de la ley.

A estos dos temas les agregó el incremento en los niveles de pobreza y pobreza extrema entre 2018 y 2020, "esto quiere decir que no estamos haciendo las cosas bien, que no hemos tomado políticas efectivas en el combate a la pobreza".

Priego Rivera señaló que quien llegue a la administración estatal, tendrá que asumir estos problemas y dar resultados; señaló que por su parte, la Iglesia desea colaborar "para ayudar a construir la paz en una sociedad que se ha vuelto demasiado agresiva y violenta".

Así mismo, dijo esperar que no continúe la polarización de la sociedad, y que el próximo gobernante "sea capaz de conjuntar los esfuerzos de todos para construir un mejor San Luis".