Seguiré trabajando por los desfavorecidos: Monseñor Cabrero Romero

Monseñor Jesús Carlos Cabrero Romero, ahora Arzobispo Emérito de San Luis Potosí, en rueda de prensa ofrecida en el Arzobispado, agradeció todo el apoyo moral y espiritual de sus fieles y a todos los potosinos en general, así como al Presbiterio potosino, a nuestras autoridades municipales, estatales y federales y a los diversos medios de comunicación, que fueron como profetas para transmitir su Palabra evangélica de amor, de paz, de esperanza y de perdón.

“Sinceramente les doy las gracias por tanto amor incondicional, a quienes estuvieron siempre al pendiente del acontecer de la Iglesia Católica Potosina; les agradezco tanta entrega sin esperar nada a cambio, reconozco y agradezco su profundo y evidente cariño, afecto sincero pues vieron en mí a un Pastor”.

Así lo señaló el Sucesor de los Apóstoles, al tiempo que dijo seguir trabajando en beneficio de la Arquidiócesis Potosina, de nuestras familias, jóvenes y niños, pero sobre todo, trabajaré arduamente para que haya más vocaciones Sacerdotales y Religiosas, pues faltan muchas almas que con firme decisión y por amor a Dios quieran consagrarse en cuerpo y alma y de tiempo completo a servirle al Señor y a Su amada Iglesia.

“Ése es un gran pendiente que se tiene: el trabajar para que haya más vocaciones a la Vida Sacerdotal y Religiosa”.

“Incluso –dijo—estoy pensando en dar nuevamente clases en el Seminario Mayor, pues me gusta dar clases, así me vuelvo a enriquecer de lo que aprendí cuando estudié con los Jesuitas”.

“Amo mi San Luis potosí y por eso me quedaré en la tierra que me vió nacer, y además de ponerme a las órdenes de Mons. Jorge Alberto Cavazos Avizpe, quiero hacer algo en beneficio de mi Iglesia Potosina, porque la amo y lo haré hasta el último suspiro, porque ciertamente Dios a cada uno de nosotros nos va a pedir cuentas de lo que hicimos en favor de los demás, sobre todo de los que más sufren la miseria, la pobreza, la marginación, la falta de oportunidades. Me preocupa la gente de la periferia que sufre necesidades de todo tipo, por falta de un empleo digno, de una casa digna; hay que ir a apoyar de alguna forma a los que menos tienen.

¡Gracias, de verdad muchísimas Gracias!!! a todos ustedes medios de comunicación les agradezco su trabajo siempre transparente, veraz y oportuno, al servicio de la sociedad, y a todos los potosinos que nunca me dejaron solo en el caminar de nuestra Iglesia potosina. Dios los bendiga.

Por último, indicó que un grupo de Sacerdotes de la Curia potosina, encabezados por el Pbro. Dr. Gilberto Amaya Martínez, irá mañana Martes a San Juan de los Lagos a hablar con el recién nombrado Arzobispo Electo, Mons. Jorge Alberto Cavazos Arizpe, para ponerse de acuerdo sobre la fecha y los detalles de su Toma de Posesión.