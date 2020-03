Seguiré luchando por el respeto a mis derechos: Tere Carrizales

La violencia política de género ha sido una constante en diversas instituciones y dependencias de la entidad potosina. Un ejemplo de ello es el deleznable caso que vulneró los derechos humanos de la licenciada Teresa Carrizales, quien en julio de 2019 fue sacada por elementos de Seguridad Pública Municipal de forma violenta del Registro Civil, donde laboraba como funcionaria.

En exclusiva para El Sol de San Luis, la licenciada Teresa Carrizales, compartió su visión y posicionamiento referente a las agresiones de las que fue y ha sido víctima , en este camino por la reivindicación de sus derechos humanos, su imagen y la búsqueda de justicia.

Perteneciente a una familia de mujeres trabajadoras, independientes, que la antecedieron y le brindaron una visión humana,e ímpetu de lucha social, para ayudar y ser la voz de quienes no son escuchados, Teresa Carrizales, actualmente toma este estandarte para hacer frente y visible su aguerrida postura, en búsqueda de derribar todo tipo de injusticias, quien a través de diversas denuncias, ha buscado que se sancione a las personas involucrada, de flagelar su integridad.

Este pasado fin de semana, después del martirio que le significó a Teresa Carrizales, poner en evidencia las violencias de las que fue objeto, el Ayuntamiento de San Luis Potosí le ofreció una disculpa pública para tratar de resarcir de alguna manera , el daño físico, moral y hasta psicológico de la que fue víctima, ahora sobreviviente.

La Lic. Carrizales, nos compartió que retos y gratificaciones le dejó laborar como oficial del Resgistro Civil, donde de manera artera fue destituida, “El puesto que yo ostentaba , era el que menor retribución económica tenía, sin embargo era uno de los trabajos más nobles y bellos en los que había estado, pues se está en los mejores momentos de la gente, como cuando se casa un hijo, cuando nace un pequeño. Una también tenía la oportunidad de darle apoyo a las personas cuando se presentaban casos de defunción”, comentó.

Retos que fueron formando conciencia social en ella, donde se enfrentó a situaciones que le significaron procesos importantes de reflexión, como lo fue el dar partida a las actas de defunción de uno de los casos más indignantes de feminicidio acontecidos en el Estado, la víctima una mujer dentista embarazada , acribillada a balazos dentro de su consultorio, “Me avisaron por la noche del acta, fui a las oficinas a realizar el papeleo correspondiente, se me brindaron dos certificados de defunción, el de la occisa y su bebé, son situaciones que te marcan de por vida, las violencias hacia nuestro género son acciones latentes, que se viven día con día y ninguna de nosotras está excenta a que nos pase”.

La vida en propias palabras de Teresa, le ha otorgado grandes lecciones, donde como mujeres nadie se escapa ante la maldad de las personas, “Efectivamente nunca me pronuncié ante situaciones que vulneraran nuestros derechos, si, nunca salí a marchar, también cuestioné las acciones de otras mujeres para exigir justicia, pero esta situación que vivo me ha cambiado por completo la visión de las cosas, me di cuenta que a todo el mundo le es indiferente lo que a una le pase.

Me di cuenta que hay personas, hombres y mujeres, que viven situaciones más complejas que la mía, yo por ejemplo puedo tener para unas copias, pero hay gente que ni para eso y hasta ahí queda su acceso a la justicia”.

Carrizales se hizo gran cantidad de cuestionamientos personales, la violentación de la que fue víctima, le requirió analizar sus acciones y posturas, “Debí de replantear y elegir mejor a la gente que me rodea, me alejé de muchos y otros me dieron la espalda, construí amistades nuevas, personas que desde su inmensa empatía me han mostrado su apoyo incondicional, mujeres que también tienen sus propias causas y luchan por justicia”.

Manifestar su descontento, no ha sido fácil para Teresa, ha realizado plantones, pancartas de hartazgo, pequeñas huelgas exigiendo justicia, se ha presentado ante todas las instancias que se supone debieron velar por su derechos fundamentales, le han tachado de “oportunista” y “de pagada”, pero nada de esto la ha detenido.

Las violencias políticas de género no son situaciones aisladas, y se vivencian al por mayor en diferentes instancias, donde la mayoría de las mujeres se ven afectadas, por el acoso sexula, terrorismo labora, las injurías, amenzas y destierro de sus cargos de manera injustificada, “Existen gran cantidad de acciones donde se utiliza la violencia como medida de hostigamiento personal, desde el jefe que te quiere invitar a salir, los compañeros que te hacen comentarios impropios, debido que no hay una legislación donde se ponga un alto a este tipo de comportamientos.

Yo he visto en sesiones de Cabildo, como a legisladoras, las denigran y no hay nadie que se pare y les diga basta, en el Congreso del Estado pasa lo mismo, como desde tribuna no hay paridad de género, si en cantidad puede haber algún tipo de equidad, pero ninguna mujer preside nada importante, la mayoría es encabezada por hombres”.

PARA LAS MUJERES LA CULPA, PARA LOS HOMBRES SIEMPRE LA DISCULPA

Existe una simulación constante dentro de las dependencias, instituciones y secretarías, las mujeres que laboran o ejercen en este tipo de espacios piensan como políticas, pero no como mujeres, así lo expresó Teresa Carrizales.

Tienen actitudes sumisas y hasta cómplices, en cuanto a las reproducciones de violencia hacia sus mismas congéneres, “Nunca he entendido por qué si ven que son agredidas, o se les está faltando al respeto, o no están de acuerdo con esta simulación, !no se paran y se van!, para ver si es cierto que no las oyen”

“Lamentablemente existimos muchas mujeres solas , que hemos decidido emprender este tipo de luchas, donde una se hace bastantes las interrogantes, ¿quién me va volver a contratar?, ¿A quién no le voy a ser incómoda?, ¿cuántos me consideran una loca?, es una batalla diaria consigo misma”, puntualizó .

Porque lamentablemente una mujer que exige sus derechos, evidencía las violencias y critica el proceder de un Estado misógino, siempre será vista como una “histérica”, “Yo que he manifestado mi descontento, siempre se me ha tachado que “estoy en mis días”, que tengo problemas en mi casa, que sí me comporto de tal manera es porque no tengo esposo, se meten en cosas tan personales, como hasta señalar que he tenido algún trastorno o adicciones”, infirió Carrizales.

Mucha personas han emitido comentarios prejuiciosos, ante el desconocimiento de los hechos que acontecieron en Julio de 2019, “Lo que no alcanzan a ver es que la violencia escala, no podemos tener ciudadanos que no sean violentos, si tu Estado es violento, ven la impunidad en la que se manejan las instituciones de gobierno, mismas que replican actitudes violentas hacia el género femenino.

Potosinos desconocen que yo no comencé “con la arrastrada y golpes de julio 2019”, todo inició con amenazas, hostigamiento, privaciones, me quitaron mis herramientas de trabajo, personal que me ayudaba lo destituyeron; violencias que son similares a las que padece cualquier ama de casa, que viven en la amenaza, en la incertidumbre, el recorte de gastos, la violencia económica y psicológica.

A mi fue que me arrastraran, pero lo peor no fue lo que se muestra en el video, sino lo que no se ve, nadie dice que me llevaron a pasear durante horas en el periférico, sin nada, hasta sin zapatos, junto con dos hombres, y otors siete que me custodiaban, donde me armé de valor y pregunté :¡¿Si me van a llevar a la barandilla, o tienen otra orden, sino para que la lleven a cabo a la de ya?!

Las personas a veces no entienden la humillación y las vejaciones que me hicieron, me privaron de mi libertad, me criminalizaron sin motivo alguno y violentaron mis derechos humanos como mujer”.

Teresa es consciente de que cualquier tipo de violencia puede aquejar tanto a hombres, como mujeres, pero también sabe que “Esta situación de la que hoy soy sobreviviente, me la hicieron por el simple hecho de ser mujer, porque podían hacerlo, porque ellos saben que yo estoy sola. Si yo fuera hombre, las cuentas hasta se hubieran arreglado de manera personal, como nos tocara, porque no hubiese tenido que ser necesario que llegaran con abuso de autoridad y fuerza. Como mujer estuve y estoy en un estado vulnerable, me han investigado de todo, donde hasta solicitaron mi acta de matrimonio, para hacer suposiciones de mi vida personal, situación a la que dudo mucho que un hombre se hubiese visto inmerso”.

La culpa en ocasiones se hace presente, mucha de las veces se ha cuestionado si esta haciendo lo correcto, “Estaba en mi derecho a que no me violentaran, pero no dejo de preguntarme por qué dejé que sucediera, mucho tiempo me sentí culpable de ser víctima y de denunciar los cobros, que hasta el día de hoy existen y ese dinero no se ha devuelto”.

Policías a las afueras de su hogar, amedrentaciones y micrófonos escondidos, ocasionaron que Teresa tome previsiones en su propia seguridad y la de los suyos. Falta de sueño y una vida en constante alerta, son algunas de las repercusiones que todo este proceso le ha dejado, sin embargo ella menciona que seguirá en “pie de lucha”.

A PESAR DE DISCULPAS, JUICIO POLÍTICO SIGUE EN PIE

El Juicio Político sigue en pie, existen carpetas de investigación, carpetas penales que están por judicializarse, y Teresa Carrizales está pugnando porque se lleve a juicio por tortura, trato cruel, inhumano e indigno, “Estas lesiones que tengo, no son de hace 15 días, tiene que quedar todo un precedente, y la disculpa pública no es el perdón, ni el olvido de mi parte, sino, la aceptación de que sí existió eso, y que tiene que haber un responsable”.

Asimismo le han recriminado que estas acciones no son meritorias de un Juicio Político, “Claro que lo es, porque la Fiscalía General de Justicia no me resuelve, entonces tengo que irme a lo político, porque la ley no me ayuda. Este juicio será para poder señalar al culpable, que sienta vergüenza, la esencia de la disculpa pública, es que todos podamos señalar a la autoridad para que sienta pena de lo que hizo, y que no vuelvan hacerlo”.

La denuncia de manera formal, mencionó Teresa, es una vía para que la justicia sea más pronta y expedita, asimismo, exhortó a que las víctimas de violencia de género lo hablen , lo digan, que exploten ante las instancias correspondientes, para el día que alguna no aparezca, no salgan las autoridades a decir que fue un psicópata, el novio, o que sea un caso aislado, que sirva para sentar precedentes.

Importante no claudicar en la batalla, insiste. “Esta lucha ya no era solo mía sino colectiva, detenerse significaba cerrarle las puertas a gran cantidad de mujeres, personas en situación vulnerable, que también vivencían gran cantidad de violencias, pensar que tengo una hija y que sepa que nadie puede llegar un lunes en la mañana a sacarla de manera violenta de su trabajo”.

UNA AUSENCIA NOTORIA, SIN ESTRAGOS

Las disculpas públicas por parte de Ayto. de San Luis Potosí, han dejado consternada y en shook a Teresa, quien manifestó que “Yo me decía a mi misma que no iba a lograrlos, tenía claro que todo estaba en mi contra, lo político, económico y hasta instituciones que me repelen, mi Juicio Político es el primero que se presenta ante la ley, posterior a este, sigue uno de la comunidad Mazahua, un parteaguas para muchas personas que buscan justicia”.

Las mujeres que han padecido algún tipo de perjuicio moral y físico, nunca lo van a olvidar, hay secuelas que se quedan grabadas en ellas, latentes, secuelas traumáticas con las que van a tener que lidiar toda su vida, a pesar de las muchas disculpas que puedan ofrecerles.

El martes 17 de marzo de este año, a puerta cerrada, se realizó la primer disculpa de manera personal hacia Teresa Carrizales por parte de Alcalde Xavier Nava Palacios, “El hecho de que se realizará esto el día martes, a puerta cerrada y que me viera a los ojos, y me ofreciera una disculpa, eso es suficiente para mí, si él no quiso asistir a las disculpas públicas, para mi es ya no tiene significancia. Le agradezco al gobernador Juan Manuel Carreras el arropo que tanto pedí, que llegó tarde , pero llegó, y con eso me quedo”.

PLANES A FUTURO

Teresa Carrizales, tiene en la mira nuevos horizontes, donde en comunidad pueda lograr apoyar a la población más vulnerable. “Ahora es momento de poner los pies en la tierra, no creérmela, no caer en la soberbia, no caer en lo de “vencedor y vencido”, porque una de dos aquí ot todos somos ganadores o todos somos perdedores, aprender de los errores propios y ajenos, no ufarme en la victoria. Me seguiré preparando para el Juicio Político, regresaré a mi oficina, tengo que hacerlo porque no soy una delincuente, quiero regresar para ver la menera y la forma para ayudar a más gente.

También buscaré otras oportunidades, la vida no es un trabajo, todo depende de como salga de estas situaciones, y decidir continuar con proyectos sociales, he visto demasiado, como para volver a cerrar los ojos, así que sí me gustaría, crear una asociación que pudiera dedicarse especialmente al la violencia política de género”, finalizó.