Seguirá protesta taxista contra Uber en SLP; es ilegal, alegan

Al considerar que es en las instancias gubernamentales y en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Gobierno del Estado, SCT, donde se debe resolver la controversia que se mantiene entre los miembros del taxismo potosino con los miembros de la plataforma privada de Uber. Israel Álvarez Gallegos de la agrupación de Extraditables asegura que hay una serie de problemáticas que solo las puede atender el ejecutivo.

Tras la gresca que se vivió entre los taxistas y los de las plataformas enumeró que en el caso de los del servicio público solo pueden tener una concesión, que tardan años en tener años y tienen que realizar una serie de méritos.

“Tenemos que pasar todo un proceso y aparte tener estudios de impacto ambiental, estudios médicos de antidrogas, para saber quién no es drogadicto y estos trámites son cada vez que se renueva la licencia y hoy en día ya son por año, y por ejemplo cuando vienen las aplicaciones, éstas no necesitan nada más que tener un carro y un teléfono a la mano”.

Además comentaron que al vehículo de la plataforma no le cobra ningún impuesto, hasta las placas les regalan “sí, las licencias también se las regalaron, a nosotros para sacar una licencia la pagamos doble. Sí pagamos primero todos los requisitos y posteriormente pagamos el plástico".

Tras los hechos de violencia que derivaron en cinco personas detenidas y cinco lesionados señaló que no se trata de una pelea en contra de las aplicaciones sino más bien contra la opacidad gubernamental.

“La inconformidad de nosotros es esa, a usted le parecería justo lo que estamos viviendo nosotros como servidores públicos, que usted tenga la facilidad nada más de meter su carro a trabajar y hacer, dar el mismo y prestar el mismo servicio que nosotros aunque ellos en la federación digan que es un servicio privado, no lo es, porque lo estás ofreciendo al público”.

De continuar la indiferencia estatal, aseguró que estas protestas continuarán porque no pretenden quitar el dedo del renglón, “porque es algo que nos está lesionando sí, las aplicaciones ya no rebasan al 5 por 1 cuando debería de ser al revés. Aunque no les guste a las aplicaciones y a lo mejor a las personas que utilizan aplicaciones, todo servicio regulado a nivel mundial tiene que ser de esa manera, el primero en historia es primero en derecho, aunque no les guste”.

Afirmó que son muchos los taxistas que se están viendo afectados por la supuesta competencia desleal, adicionalmente se ven afectados las familias de los ruleteros “como aplicación están fuera de la ley, no están legalmente registrados. Nosotros tenemos también que hay que hacer valer nuestros verdaderos derechos y no podemos permitir manifestaciones de ellos, es como si un ladrón te quisiera hacer una manifestación para que lo deje robar, si al cabo no más roban, no matan”.

Insistió en que están fuera de la ley y nadie hace una regulación que debe hacerse como a ellos, “tiene que haber un estudio de impacto ambiental, un estudio de factibilidad para saber cuántas unidades pueden caber en el parque vehicular. A nosotros nos han llevado regulados paso a paso y en nueve décadas más o menos aproximado que tiene el servicio apenas somos 5 mil unidades. Si a nosotros nos han regulado de tal manera, ni modo, tiene que regularse igual el servicio, pero desgraciadamente como hay muchos políticos que tienen intereses metidos en esas aplicaciones porque son las que valen millones de dólares. Sí es fácil llegar a un estado y sobornar a cuanto político como los que existen aquí “.