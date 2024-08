SEGE reporta saldo blanco en escuelas del estado

El secretario de Educación del Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo, afirma que en este proceso vacacional de verano no se han registrado sucesos que lamentar dentro y fuera de los espacios que conforman el sector educativo, al parecer las diversas instituciones de San Luis Potosí no han sido víctimas de la delincuencia hasta ahora, aunque aún no concluye el periodo de asueto de los potosinos.

“Hasta el momento gracias a la coordinación y programas de colaboración con las instituciones de seguridad del Estado y los municipios han permitido mantener en saldo blanco de robos a las escuelas de educación básica de San Luis Potosí”.

En años anteriores, era común observar que durante los periodos vacacionales de verano o invierno en San Luis Potosí, se reportaba un incremento en los robos a escuelas, pero por el momento, no hay reportes por parte de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE).

Esta dependencia ha implementado operativos de vigilancia en los planteles escolares para mitigar esta situación. Incluso se sabe que se ha utilizado al personal de intendencia para que vaya y cubra guardias en las escuelas como vigilantes de día y de noche.

Cabe recordar que, en el periodo vacacional anterior, durante la Semana Santa y Pascua, se llegaron a documentar robos en dos escuelas, una en la capital del estado y otra en el interior, sumando así un total de 30 robos denunciados formalmente ante la Fiscalía General del Estado, (FGE).

El encargado de la Secretaría de educación del Gobierno del Estado, SEGE, sostuvo que es importante recordar que, dentro de las medidas de prevención implementadas desde el inicio de la administración, es el resguardo de los bienes y equipo que se tienen en los planteles, además de chat de comunicación directa con los directivos, padres de familia y autoridades los cuales ante cualquier denuncia permiten una reacción inmediata para prevenir cualquier situación.

Otras de las estrategias preventivas que proponen, incluyen la coordinación con la policía municipal y, en algunos casos, el apoyo de la Guardia Civil Estatal y la Secretaria de la Defensa Nacional, SEDENA, así como la implementación de programas como "La Seguridad en mi Escuela" para sensibilizar a la comunidad educativa sobre el autocuidado y la protección de los espacios educativos.