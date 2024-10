SEGE pide al Congreso "regular" manifestaciones de docentes

Las manifestaciones de diversa índole que realizan personas con intereses particulares o políticos, deben ser reguladas para que no causen daño a los estudiantes, ya que se están normalizando este tipo de situaciones, dijo el secretario de Educación del Gobierno del Estado Juan Carlos Torres Cedillo compareció con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno.

Sobre las manifestaciones, el funcionario planteó que se regulen estos actos que afectan a toda la comunidad educativa por atender intereses personales o de grupo, “como el caso de Primo Dothé Mata que encabeza protestas de Telesecundaria por laudos e incita a los profesores a que protesten no asistiendo a clases”; advirtió que, quien no cumpla, se quedará sin sueldo.

Abundó, a pregunta del diputado Juan Carlos Bárcenas Ramírez, que el cumplimiento a las responsabilidades financieras con los trabajadores de Telesecundaria, es una prioridad y no por las presiones de grupos, sino porque es un acto de justicia; se trabaja en la federalización de la nómina para que no sea una carga financiera, ya que representa 1,800 millones de pesos anuales.

Se hacen gestiones para la cobertura de temas pendientes, pero hay un laudo firme por 600 millones de pesos a través de tres demandas encabezadas por el ex senador Primo Dothé, “que es una persona ajena al sector pero es evidente que son situaciones personales, particulares y políticas”.

El diputado Marco Antonio Gama Basarte hizo varios cuestionamientos y el funcionario respondió que no hay procesos sancionadores contra personal que esté obligando a los padres de familia a pagar cuotas, que en unos días estará completa la entrega de libros de texto en todos los niveles uy aclaró que el número de profesores disminuye porque hay jubilaciones o aulas con pocos alumnos que no justifican la presencia del maestro que es reasignado.

Las escuelas es el lugar donde más se desperdicia el agua; tienen cisternas colapsadas, agrietadas, cuando las llevan se va toda el agua y la que se salva, llega a tinacos inservibles, y si los alumnos usan al menos una vez el baño, gastan unos 10 mil litros al día; está en marcha un programa, además, para recolectar agua de lluvia.

La diputada Diana Ruelas Gaitán planteó el problema de la Universidad Potosina, donde estudiantes de carreras de la salud no obtuvieron su título; también la diputada María Dolores Robles Chairez expuso cómo pueden saber los alumnos qué escuela es confiable para estudiar.

El secretario Torres Cedillo explicó que hay “instituciones patito” y personas sin escrúpulos que defraudan a los estudiantes y los hacen perder su tiempo. De la Universidad Potosina dijo que su dueño Arturo Segoviano, la vendió al Grupo nascer pero se quedó con las carreras de medicina, gastronomía y empresas turísticas, sin conseguir el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE). Recordó otro caso, el de la Universidad Abierta que defraudó a 1,200 alumnos, recolocados en universidades privadas con beca para titularse.

Reveló que al inicio de la administración, había un rezago de 14 mil títulos no entregados porque las universidades no estaban al corriente y cayeron en la corrupción con las anteriores autoridades. No solo se formalizaron esos 14 mil títulos sino que se emitieron 10 mil más y ya hay un récord en ese tema.