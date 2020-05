SEGE debe definir alternativas para estudiantes sin Internet ni TV: diputada

La presidenta de la Comisión de Educación del Congreso del Estado diputada María del Consuelo Carmona Salas manifestó que una vez que las clases presenciales no se reanudarán el 1 de junio como estaba planeado, es necesario que la autoridad determine el plan a seguir.

Esto implica que se presenten alternativas para que los alumnos que no tengan Internet o televisión sean incluidos en la educación a distancia, “hay que buscar la manera de que no se retrasen por no tener los elementos tecnológicos y considerar que en muchos lugares ni siquiera luz hay”.

Soledad Estudiantes de Soledad, sin ceremonia ni baile de graduación

Es positivo que se haya tomado una decisión de esta magnitud para proteger la salud de los estudiantes que estarían expuestos a contagios en caso de regresar a clases como estaba previsto, pues según las autoridades de salud el mayor índice de casos se va a presentar precisamente el próximo mes, dijo.

“Si la curva se aplana y no crece la incidencia de casos, los planes se mantendrán pero si surgen inconvenientes lo mejor es que se termine el ciclo por la vía virtual, porque primero está la salud de los niños y de sus familias, así como del personal docente, administrativo, de intendencia, vigilancia, etcétera”.

“Debemos entender que el Covid-19 llegó para quedarse entre nosotros y mientras no haya una vacuna, debemos tener la responsabilidad de seguir con todos los cuidados necesarios como hasta ahora, lavarnos las manos, usar cubre bocas, mantener la sana distancia”.

Carmona Salas añadió que “estas medidas las vamos a llevar a cabo después de que todo se normalice y en estas etapas, ya se dijo que regresara la minería, la rama automotriz, la construcción y hay que estar pendientes a ver qué indicaciones hay sobre el regreso a clases de manera presencial”.