SEER investigará los hechos de la prepa José César Cruz

No fue orden del director general del Sistema Educativo Estatal Regular, SEER, Crisógono Sánchez Lara, mandar sacar de las instalaciones de la escuela preparatoria "José César Cruz Sandoval" al ex subdirector Rosendo López Rodríguez, y tras condenar los hechos, en el organismo educativo dieron a conocer que ya mandaron que el Órgano Interno de Control realice una exhaustiva investigación sobre los hechos y deslindar responsabilidades.

El inspector de zona número 2 del Nivel Medio Superior del Sistema Educativo Estatal Regular, SEER, Juan Carlos García Rocha, aseguró condenar los hechos ocurridos y describió que en la preparatoria hubo una discusión entre la directora y el ahora ex subdirector “al tornarse un poco violento, se tomó la decisión de mandar llamar a la fuerza pública, acudió la Policía Metropolitana de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, se presentaron rápidamente, trataron de hablar rápidamente, pero no hubo acuerdo, y el profesor fue sometido y sacado de la institución”.

Se indicó que mientras estos hechos ocurrían, los alumnos estuvieron en clases y sin contacto en lo ocurrido “al ex subdirector lo sacaron a la banqueta de la escuela, y siguió la misma situación de no querer retirarse por su propio pie y la policía terminó llevándoselo en una patrulla”.

Ya existe una investigación en proceso en el SEER y quienes sean responsables serán sancionados “es ex subdirector, ya no es miembro del personal, pero quería tomar esas funciones, pero ya no era, y en base a eso se llama a la fuerza pública”.

La institución lo despidió porque no hacía sus funciones y por esa razón no se le dejaba entrar “de momento, él estaba invitado a participar a otra institución que es el Centro de Maestros, que es para capacitación de maestros. Condenamos esos hechos y apelamos a los derechos humanos, fue un hecho desafortunado, una mala decisión de un mando medio”.