Sedeco a favor de las energías limpias en la entidad potosina

Las políticas del gobierno federal en materia de energía, han frenado diversos proyectos, reconoció el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

El funcionario estatal se dijo a favor de la implementación de energías limpias en la entidad potosina, pues destacó que "no podemos ir en contra de las reglas del mundo, todo va indicando hacia dónde debemos ir".

Sin embargo señaló que las políticas que ha adoptado el gobierno federal en materia de energía, no han permitido la inyección de recursos en este rubro a pesar de que hay empresas interesadas en hacerlo, "han parado muchos proyectos, como no está esclarecido el panorama...".

Explicó que las empresas ya tienen destinados recursos para aplicar en la generación de energías limpias, por lo que en realidad no implica un costo alto para los gobiernos, aunado a que hay países que tienen políticas encaminadas a fomentar el uso de energías limpias, y por ejemplo, no compran productos a empresas que no utilizan energías verdes.

En ese sentido, el Secretario de Desarrollo Económico señaló que "es muy penoso porque va a llegar el momento que vamos a carecer de energía limpia, pero no depende de nosotros", es por ello que dijo considerar que este próximo año se debe detonar la inversión en la materia.