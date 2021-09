Sectur redireccionará manejo del Impuesto Sobre Hospedaje

Se buscará redireccionar la forma en que se utilizaban los recursos recaudados a través del Impuesto Sobre Hospedaje, el cual se supone debería ser utilizado para la promoción turística de San Luis Potosí; se desconoce en qué era empleado el dinero en la pasada administración, ya que es evidente que no existía una verdadera estrategia para impulsar a nuestro estado en materia turística.

Así lo señaló la titular de la Secretaría de Turismo Estatal, Patricia Véliz Alemán, quien dijo desconocer exactamente cuánto se recauda anualmente de este impuesto, sin embargo, reveló que en 2019 fueron alrededor 60 millones de pesos, de los cuales sólo 30 millones fueron destinados a la promoción turística y se desconoce en qué se gastó la otra mitad del recurso.

“Yo quisiera ya tener acceso a toda esta información, sentarme ya con las personas del actual gabinete, como el Secretario de Finanzas, para empezar a revisar y ver que se destine bien el recurso, no para gastos discrecionales ni gasto corriente. La verdad no sé a qué se estaba destinando ese recurso, pero sí queremos que se vuelva a redireccionar”, añadió.

En ese sentido, aseguró que se comprometerá realmente con el sector turístico y modificarán el marco normativo para transparentar los recursos, y poder asegurar que estos se utilicen adecuadamente, con honestidad y se evite la corrupción.

Finalmente, comentó que de momento no tienen contemplado incrementar este impuesto, pues primero quieren establecer bien las estrategias para realmente utilizarlo para lo que fue creado, que es la promoción turística. Asimismo, manifestó que esperan que partir del mes de octubre puedan ya disponer del cien por ciento del recurso para comenzar con la promoción del estado.

“Es evidente que no se estaba utilizando para eso, ¿dónde ven que hay una promoción de SLP?, ¿dónde ven anuncios o espectaculares?, ¿dónde suena SLP?, ¿dónde hay una estrategia clara para atraer eventos? Realmente no hay una estrategia clara, y eso es lo que vamos a plantear y a utilizar ese impuesto para lo que fue creado, por lo pronto no estamos considerando tener algún incremento, si viéramos la necesidad ya sería cuestión de plantearla”, agregó.

¿Qué más ha pasado en San Luis Potosí? entérate de más noticias con nosotros; haz click aquí