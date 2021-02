Sectores vulnerables cuentan con el DIF de San Luis Potosí

La esencia del DIF es la protección de la infancia, no hay otro organismo que se encargue del cuidado de niñas, niños y adolescentes, otorgando una atención integral, como nosotros, “esto hace de la institución el corazón del gobierno”.

Un país y una cultura que abandona a sus adultos mayores tiende a desaparecer. Trabajamos para que San Luis Potosí sea un lugar donde las personas con discapacidad tengan mejores condiciones de vida.

Así lo expresó en entrevista con El Sol de San Luis, la presidenta de la Junta Directiva del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Lorena Valle Rodríguez, quien habló de sus logros y aspiraciones, previo a su sexto y último informe de actividades al frente del DIF.

Instalada en sus oficinas, reveló en exclusiva que en breve será instalado un módulo de rehabilitación pulmonar en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), que dará atención a quienes tengan secuelas por el Covid-19.

De igual forma lamentó que la federación exija y dé obligaciones al organismo -plasmadas en la Ley- para dar atención a los niños migrantes, “pero no otorgue el presupuesto necesario para tal fin”.

Indicó que el 2020 “fue el año de la reconversión de los programas alimentarios, en el que tuvimos que elaborar más paquetes alimentarios con el mismo presupuesto”.

La alimentación es primordial para que los niños puedan rendir en la escuela, dijo, por lo que a través de los sistemas DIF municipales aumentamos el número de beneficiarios del programa Desayunos Calientes, mismo que se convirtió en un referente nacional y creció 300 por ciento en su cobertura.

Destacó que hoy los desayunos escolares llegan hasta sexto de primaria, en las escuelas de modalidad indígena, cuando inicialmente solo se entregaban hasta tercer grado, “los desayunos fríos están hechos a base de leche y de cereal, sin embargo el DIF Estatal complementa con frutas endémicas, por ejemplo mangos y litchie en la Huasteca; en contraparte los desayunos calientes vienen con todos los lineamientos de nutrición establecidos por el DIF nacional, eso sí, con 20 menús diferentes”, detalló.

Valle Rodríguez resaltó que uno de los programas que más trabajo costó arrancar en esta administración fue el de las Granjas de Traspatio, “sin embargo, hoy es el programa más emblemático de esta administración, con cerca de 15 mil familias que se benefician de este plan, que tan sólo en 2020 logró sumar a cinco mil beneficiarios”.

Con respecto al programa Una Bici con Rumbo, explicó que esta es una iniciativa propia del DIF estatal “que está basado en donadores de bicicletas y que podría concluir en esta administración con la entrega de seis mil, siempre con el compromiso de padres de familia y alumnos para que estos no dejen la escuela”.

LABOR DE LA PPNNA

De igual forma destacó el trabajo que se lleva a cabo en coordinación con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, “donde trabajamos, desde lograr la restitución de sus derechos, con todo el riesgo de violencia que se vive, hasta atender los reportes de niños abandonados, golpeados, u obligados a trabajar, así como en cualquier tema que vulnere sus derechos fundamentales; de igual manera representando a los adolescentes imputados por algún delito ante el poder judicial, siguiendo los protocolos que marca la justicia internacional infantil”.

Asimismo señaló que la Procuraduría de la Defensa de las personas Adultas Mayores existía únicamente en el papel, “nosotros nos dimos a la tarea de que fuera una realidad, con espacio propio y trabaja para atender los casos de violencia y abandono, así como para defender y mediar con las familias”.

SAN LUIS POTOSÍ INCLUSIVO

Con una inversión de más de 62 millones de pesos, destinados al CREE en equipamiento y ayudas médicas, dijo, trabajamos en el tema de la inclusión, principalmente la que se dirige a las personas con discapacidad, “lo hacemos a través de un Consejo, tenemos un Comité, una red de inclusión laboral y contamos con una guía práctica para entender los derechos de este sector, en resumen: trabajamos para que en San Luis Potosí no haya barreras físicas y se cuente con la accesibilidad necesaria”.

La titular del DIF en el estado celebró que, cuando se establecieron los lineamientos para atender la pandemia -hace aproximadamente un año-, fueron nombradas las instituciones esenciales que no podían dejar de trabajar, “afortunadamente todos voltearon hacia acá, por lo que, con todos los protocolos de atención, continuó nuestro trabajo”.

A punto de concluir, reconoció que “le encantaría continuar con esta labor de ayuda social, a través de una Asociación Civil”, aunque desde gobierno es más fácil acceder a quienes más lo necesitan, aclaró, “esta responsabilidad me ha dejado mucho aprendizaje y conocimiento de las necesidades de inclusión, me deja amigos y la certeza de que en México y en San Luis Potosí sabemos trabajar en equipo, es como hemos logrado estos números que no son otra cosa que el trabajo de muchas personas”.

Han sido seis años de mucho trabajo, pero maravillosos, me gustó más hacerlo en el DIF estatal por lo gratificante que puede ser ayudar a la gente, admitió con nostalgia.

Finalmente, Valle Rodríguez insistió en que le gustaría continuar con este trabajo, “es como recibir un curso de capacitación y desaprovecharlo, sé que ya no podré ser presidenta del DIF pero creo que todavía puedo dar mucho más, es más fácil hacerlo a través de gobierno porque tienes las herramientas, sin embargo en el futuro inmediato no veo como una posibilidad buscar otro espacio en gobierno”, concluyó.