Sectores productivos piden certidumbre para desarrollo inclusivo

Octavio Pedroza Gaitán se reunió con representantes de diversas cámaras empresariales, quienes se pronunciaron a favor de que prevalezca el desarrollo inclusivo y equitativo, así como el progreso en San Luis Potosí.

Entre los asistentes estuvieron: la presidenta saliente de Canacintra, Clara Leticia Serment Cabrera; el presidente de Canaco, Juan Servando Branca Gutiérrez; el presidente de la Federación Bajío de Coparmex, Jaime Chalita Zaru; el representante de los comerciantes de la avenida Carranza, Eduardo Ayala; la ex presidenta de la Asociación Estatal de Hoteles, Patricia Véliz Alemán; el ex presidente de Canaco, Alejandro Pérez Rodríguez; el aspirante a la alcaldía capitalina, Enrique Galindo Ceballos; el ex alcalde capitalino, Mario Leal Campos; el diputado local, Rolando Hervert; y el senador Francisco Salazar Saénz.

Local Define PRI candidatos plurinominales a diputados

Los empresarios coincidieron en que debe prevalecer la certidumbre y certeza jurídica para que siga la inversión en la entidad potosina, porque la iniciativa privada está comprometida a generar empleos y riqueza, ya que están convencidos de su responsabilidad social para que las familias mejoren su calidad de vida.

En su intervención, Pedroza Gaitán dijo "es momento de que construyamos un Estado con empleos, inversión y mejor vida para todas y todos los potosinos, porque nos necesitan a todos unidos, para seguir con el progreso en la entidad potosina".

Y agregó que al mantener la paz social y laboral en San Luis Potosí, se puede conseguir todo lo anterior.

Leer más de El Sol de San Luis

Local Airado reclamo de huastecos en el PAN

Local Puntea "El Pollo" en encuesta al gobierno de SLP