Sector terciario prevé incremento en ventas durante último trimestre del año

Las expectativas para el último trimestre de este año son muy positivas para el sector terciario, pues negocios de diversos giros comerciales esperan un repunte de al menos un 30-35 por ciento en sus ventas, derivado de las celebraciones y fechas importantes que se tendrán como son el Halloween, Día de Muertos, Navidad y Año nuevo, aunado al Buen Fin.

Así lo manifestó el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO-SERVYTUR), Juan Servando Branca Gutiérrez, quien señaló que, seguirán insistiendo a las autoridades estatales y municipales que les permitan operar en el horario que establecen las licencias de funcionamiento de cada negocio, acorde a su giro, pero con restricciones en el aforo, pues prefieren reducir su capacidad que acortar las horas en las que trabajan.

“El Covid no tiene reloj, no tiene calendario, no sale sólo el fin de semana, ni se esconde cuando ya son las 08:00 de la noche, entonces, hay que reforzar los protocolos sanitarios al interior de los establecimientos y continuar con las medidas preventivas, sí restringir un poco la capacidad y los accesos, pero seguir promoviendo los actos de comercio en los horarios establecidos”, expresó.

Branca Gutiérrez consideró que mientras no haya economía tampoco habrá condiciones para seguir atendiendo la salud, por ello, es importante aventajar en el comercio, apoyar a los prestadores de servicio y fomentar el turismo.

En ese sentido, hizo también un llamado a consumir productos potosinos, a fin de fortalecer los negocios locales y coadyuvar a la recuperación de la economía, pues, aunque es bueno consumir productos de otras partes del mundo, es más necesario que ahorita el dinero se mantenga circulando en nuestro estado y país.

“Se viene una época de más derrama económica, si estamos en un semáforo que brinde condiciones para ejercer el comercio será muy bueno para detonar esto, pues se vienen fechas importantes como el Halloween, Día de Muertos, Navidad y Año nuevo, aunado al Buen Fin, entonces es el momento perfecto para seguir cuidándonos, pero también generando economía”, agregó.