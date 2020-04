Sector inmobiliario busca reinventarse para sobrevivir a la emergencia sanitaria

Se vislumbra un panorama económico complicado para este año, debido a la pandemia por el Covid-19, porque al no haber actividad en los diferentes sectores productivos las opciones de ingresos para las personas son muy pocas, por lo que el sector inmobiliario está buscando la manera de reinventarse y seguir manteniendo de cerca a sus clientes.

Al respecto, el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Gustavo Rivera Cerda, manifestó que como organismo están aprovechado la emergencia sanitaria para realizar cursos de capacitación y reuniones diarias con sus afiliados, a través de plataformas digitales, a fin de aprender nuevas formas de vender, incluso cuentan con una nueva aplicación que les permite mostrar a distancia las casas con recorridos y fotos virtuales.

Local Realizará Ampi primera Feria Virtual de Vivienda en SLP

“La asociación ha aprovechado esta situación para hacer cosas nuevas que antes no se venían haciendo, cambiar un poco el comercio digital de nuestras oficinas, estábamos acostumbrados a hacer la compra-venta de la manera tradicional. Se ve que se viene algo difícil, porque al no haber trabajo no hay opciones de ingreso para los clientes, se ven complicadas las situaciones económicas, sin embargo estamos tratando de ser punta de lanza en el sector inmobiliario buscando hacer las cosas diferentes”, expresó.

El empresario comentó que de los 115 afiliados que tienen a Ampi, el 90 por ciento cerró temporalmente sus negocios, aunque la gran mayoría procura continuar atendiendo a sus clientes vía webconference, whatsapp o telefónicamente, y agenda citas cuando hay que mostrar de alguna casa.

Señaló que aproximadamente 15 inmobiliarias están abriendo sus negocios, pero mantienen las puertas cerradas y sólo reciben gente bajo una cita previa, aplicando las medidas preventivas como la sana distancia, y cuando el cliente se retira desinfectan toda el área donde haya estado la persona y los objetos con los que haya tenido contacto.

Finalmente dijo que en este mes se acercaron ocho nuevas inmobiliarias que no pertenecían a Ampi para afiliarse, y éstas ya se encuentran en su proceso de ingresar a la asociación, pues buscan sentirse protegidos en estos momentos de incertidumbre para todos los sectores productivos.