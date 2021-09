Sector de la construcción no ha generado nuevos empleos: CMIC

A la fecha, la industria de la construcción en San Luis Potosí no ha logrado generar nuevos empleos como lo hacía antes de la pandemia del Covid-19; por lo que, realmente no se puede hablar de que hay una verdadera recuperación en materia de empleo, porque no se están creando nuevas fuentes laborales para los potosinos.

Así lo manifestó el presidente local de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Manuel Antonio Castanedo de Alba, quien recordó que durante la pandemia se perdieron entre 12 mil y 13 mil empleos en el sector de la construcción, a raíz de que este no era considerado una actividad esencial al inicio, y las empresas se vieron obligadas a cerrar.

“Cuando empezó la pandemia el año pasado, recordemos que se cayó el empleo a raíz de que éramos actividad no esencial. Cuando la construcción cambió a ser una actividad esencial en mayo del año pasado, junto con otros dos sectores, empezamos a recuperar los que ya traíamos, pero generar más de los que ya traíamos nunca se logró”, comentó.

Aunado a ello, insistió, la falta de inversión en infraestructura ha sido un golpe duro para esta industria, pues al no haber inversión no hay trabajo para las constructoras, por ende, se siguen perdiendo empleos y en consecuencia no se genera economía en el estado y el país.

En ese sentido, el empresario reiteró que tienen la confianza de que las nuevas administraciones municipal y estatal no sólo generen inversión en infraestructura, sino que le den prioridad a los constructores potosinos en los proyectos que se tengan planeados para el estado y la ciudad.