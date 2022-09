Secretaría Estatal del Trabajo no es competente para legitimación de contratos: CTM

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) estatal no es competente en la legitimación de contratos, destacó Emilio de Jesús Ramírez Guerrero, secretario general de la Federación de Trabajadores de México (CTM).

Luego de que el titular de la STPS acusó que los sindicatos están "echando flojera" y sólo el 20% ha legitimado sus contratos colectivos de trabajo, Ramírez Guerrero indicó que en la CTM "no nos queda ese saco".

Señaló que la CTM ha legitimado alrededor de 260 contratos de un total de 410, "la idea es cerrar el año con 300 más o menos, es el objetivo y creo que lo vamos a cumplir, porque estamos legitimando tres o cuatro contratos por semana".

Adelantó que en el periodo de enero a abril de 2023, se pretende legitimar alrededor de 80 contratos más, con lo que se llegaría a 380, es decir que se tendría aproximadamente un 95% del total antes del 1 de mayo de 2023, cuando se vence el plazo.

Destacó que inclusive la CTM de San Luis Potosí "va a la vanguardia de todos los estados" entre las centrales obreras y que así ha sido reconocido por la STPS federal.

Por ello, señaló que "no sé cuáles son sus datos (del Secretario del Trabajo), porque no es competencia de la Secretaría del Trabajo estatal participar en las consultas y legitimaciones", sino que el órgano encargado es el Centro Federal de Conciliación y Registro.

Debido a ello, dijo considerar que la STPS local pudiera no tener actualizados los datos o tenerlos equivocados, ya que no es competente en este tema y al menos en el caso de la CTM, no corresponde a lo que ha avanzado.

Ramírez Guerrero también indicó que el protocolo publicado a finales de 2020 para llevar a cabo la legitimación de los contratos, no ha variado, por lo que la central obrera avanza en el proceso.